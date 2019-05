Ligue Europa - Sokratis (Arsenal) veut triompher pour Mkhitaryan

Alors qu'Arsenal s'apprête à affronter Chelsea en finale de Ligue Europa, le défenseur des Gunners avait une pensée pour son partenaire, Mkhitaryan.

Le 29 mai prochain, le stade Olympique de Bakou sera le théâtre d'une finale de 100% anglaise, opposant les Gunners d' aux Blues de . Un évènement prévu de longue date, source de diverses polémiques ces derniers jours...

En effet, Arsenal se veut particulièrement remonté contre la localisation de cette finale européenne. En cause, les problèmes d'accès empêchant ses fervents supporters de faire le déplacement pour soutenir l'équipe, mais aussi et surtout car le milieu de terrain arménien Henrikh Mkhitaryan a décidé de ne pas se rendre à Bakou, craignant pour sa sécurité dans un contexte de relations difficiles entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

"Nous voulons gagner pour lui"

Une situation qui embête quelque peu les Gunners, et notamment leur défenseur Sokratis, estimant l'équipe lésée par l'absence du milieu offensif. "Bien sur que c'est une grosse perte pour nous. Nous sommes très tristes, et maintenant nous voulons gagner pour lui", a confié le Grec, dans des propos accordés à Sky Sports.

"Nous devons aller là-bas pour jouer notre match. Nous devons croire en nos chances de remporter le trophée et je pense que si on se donne à 100% et que nous sommes dans un bon jour, avec un peu de chance aussi, car tout peut se passer, nous pouvons le faire", a ensuite ajouté l'ancien du .



"Ils ont de très bons joueurs et un bon entraîneur. On les respecte mais nous voulons jouer notre match (...) Cela va être difficile pour nous, mais ce le sera pour eux aussi", a terminé Sokratis, déterminé. Une chose est sûre, cette finale 100% anglaise s'annonce disputée. De leur côté, les Gunners seraient bien inspirés de l'emporter, eux qui, en cas de succès, décrocheront leur billet pour la prochaine Ligue des Champions. Double enjeu donc, pour les hommes d'Unai Emery.