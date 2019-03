Ligue Europa - Robert Pires pense les Gunners capables de renverser Rennes

Toujours très attaché à Arsenal, le Champion du monde 1998 estime que le match retour à l'Emirates pourrait permettre aux Anglais de se qualifier.

Champion du Monde en 1998 et Champion d'Europe en 2000 avec l'Equipe de , Robert Pires, passé par le ou encore l' durant sa carrière, garde toujours un oeil attentif sur l'actualité du football tricolore depuis sa retraite.

Néanmoins, c'est bel et bien l'actualité des Gunners d' qui l'intéresse en premier lieu, lui qui a porté les couleurs du club londonien entre 2000 et 2006, non sans un certain succès. Très attaché au club, le Français suivra donc avec un intérêt tout particulier le match retour de entre Arsenal et le jeudi soir, alors que les protégés de Julien Stéphan devront confirmer leur succès de prestige obtenu à l'aller (3-1) au Roazhon Park.

Interrogé sur le sujet par le quotidien ibérique Marca, Robert Pires s'est dit optimiste quant aux chances de qualification des Gunners, lui qui les pense capables de tout quand ils évoluent à l'Emirates Stadium, qui plus est animés par un état d'esprit revanchard.

"Nous avons une deuxième chance à la maison, à l'Emirates"

"Je suis confiant et positif, à l'instar des joueurs. Tous les joueurs et Unai Emery savent qu'ils ont mal joué contre Rennes, mais c'est du football. C'est peut-être parce que Rennes a bien joué. L'atmosphère était très bonne, les fans ont ajouté de la pression et malheureusement, Sokratis a été expulsé, mais nous avons une deuxième chance à la maison, à l'Emirates. Tout est possible car quand Arsenal joue à la maison, le club peut battre n'importe quelle équipe", a-t'il déclaré.

De plus, le natif de Reims - club dans lequel il a par ailleurs débuté sa carrière professionnelle - s'est montré louangeur au sujet d'Unaï Emery, l'entraîneur d'Arsenal, notamment passé par le et habitué aux parcours réussis dans cette compétition.

"Ils sont dans le top quatre et je pense qu'ils peuvent se qualifier pour la la saison prochaine. Je pense, et j'espère, qu'Unaï Emery peut remporter la Ligue Europa, puisqu'il l'a gagnée trois fois avec Séville. Il a donc beaucoup d’expérience et sait que la qualité de l’équipe est bonne. Je pense qu’il a construit une bonne équipe et elle est maintenant prête à se battre pour la fin de la saison", a analysé Robert Pires.

Enfin, celui qui compte pas moins de 79 sélections en Equipe de France a déclaré ne pas souhaiter devenir entraîneur, à l'heure actuelle en tout cas. "Pour le moment, non. Ce n'est pas dans mes plans. Je n'ai pas mon diplôme. Je pense qu'être un entraîneur est un excellent travail, mais que c'est très difficile et intense. Il y a beaucoup de pression et de responsabilités". Patrick Vieira et Thierry Henry, ses anciens coéquipiers à Arsenal, eux, ont déjà sauté le pas, avec des réussites diverses.