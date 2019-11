Ligue Europa - Rennes : première titularisation pour Guitane à Glasgow, Grenier malade

Un peu moins de deux ans après son transfert à Rennes, le jeune milieu de terrain est titulaire pour la première fois avec le club breton.

Soir de première à Glasgow pour le jeune Rafik Guitane (20 ans). Recruté par Rennes pour 10 millions d'euros en janvier 2018 au Havre, le milieu de terrain international U20 est aligné d'entrée par Julien Stéphan.

Il remplace dans le onze de départ Clément Grenier, qui n'apparaît pas sur la feuille de match. L'ancien joueur de est malade selon nos informations.

La compo du @staderennais : Mendy ; Boey, Nyamsi, Gnagnon, Maouassa ; Bourigeaud (c), Lea Siliki, Del Castillo, Guitane, Tait ; Siebatcheu #Grenier, #Raphinha & Bonet en tribune https://t.co/L3CWyMQven

Déjà éliminés de la compétition, les Rennais se présenteront avec une défense composée de Boey, Nyamsi, Gnagnon et Maouassa. Au milieu de terrain, Lea Siliki et Bourigeaud vont débuter. Enfin devant, Julien Stéphan fait confiance à Del Castillo, Tait et Siebatcheu.

La composition rennaise : Mendy - Boey, Nyamsi, Gnagnon, Maouassa - Bourigeaud (c), Lea Siliki - Del Castillo, Guitane, Tait - Siebatcheu