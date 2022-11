Ligue Europa : Rennes, Nantes, Monaco...le meilleur et le pire tirage pour les clubs français en barrages

Rennes, Nantes et Monaco sont dans le même bateau. Ils seront fixés ce lundi sur leur adversaire en barrages de la Ligue Europa.

Deuxièmes de leur groupe respectifs en Ligue Europa, Rennes, Nantes et l'AS Monaco vont devoir passer par un tour de barrages avant de pouvoir espérer aux huitièmes de finales de la compétition. Dans ce nouveau format de la Ligue Europa, les premiers de groupes sont directement qualifiés, tandis que les deuxièmes affrontent les troisièmes de Ligue des champions reversés dans la compétition.

Les clubs français rêvent du Shakhtar

Autrement dit, Rennes, Nantes et Monaco risquent fortement de tomber sur une très belle équipe européenne en février prochain. En effet, le FC Barcelone, la Juventus, le FC Séville, le Sporting Portugal, le Bayer Leverkusen, le RB Salzbourg, l'Ajax Amsterdam et le Shakhtar Donetsk sont les adversaires potentiels des trois clubs français.

L'ASM, le Stade Rennais et le FC Nantes seront fixés ce lundi aux alentours de 13 heures sur le sort qui leur est réservé. Goal fait un point sur le meilleur et le pire tirage potentiel pour nos équipes françaises. Malgré le contexte politique et un déplacement sur terrain neutre, le meilleur tirage semble incontestablement le Shakhtar Donetsk. Certes, il y aura une ambiance assez étrange en jouant en Pologne dans un stade quasiment vide, mais le club ukrainien n'a aucun joueur étranger, ou presque, dans son équipe, et n'est plus aussi clinquante qu'il y a quelques années.

Le Barça, l'épouvantail suprême

Autre tirage accessible pour les clubs français, le Red Bull Salzbourg. Certes, le champion d'Autriche n'a pas démérité face à Chelsea et l'AC Milan et possède de jeunes joueurs à fort potentiel dans son équipe, mais il est tout de même moins fort que les autres clubs pouvant croiser la route des clubs français au printemps prochain.

Le FC Barcelone fait bien évidemment office de pire tirage pour Monaco, Rennes et Nantes. Si un de ces trois clubs tombe sur le Barça, il s'offrirait une affiche de choix qui fera très plaisir à ses supporters, mais verra ses chances de qualification se réduire considérablement. Le FC Barcelone va jouer la Ligue Europa à fond pour redorer son blason après une seconde élimination consécutive dès la phase de poules de la C1.

Un ton bien en dessous du FC Barcelone, deux autres équipes sont à éviter : la Juventus et le FC Séville. Ces deux poids lourds sont certes des géants endormis à l'heure actuelle, mais rien ne dit qu'au mois de février, les Turinois et les Sévillans n'auront pas retrouver de leur allant. Une chose est sûre, si les clubs français ne sont pas épargnés, ils pourront se mesurer à de très grandes équipes et s'offrir une affiche alléchante. Verdict ce lundi aux alentours de 13h.