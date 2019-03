Ligue Europa - Rennes | Damien Da Silva : "On reste outsider parce qu'on va là-bas et que c'est Arsenal"

Pour le défenseur rennais Damien Da Silva, Arsenal reste favori malgré la défaite (3-1) de jeudi en huitième de finale aller de la Ligue Europa.

Que ressentez-vous après cette victoire historique pour le club ?

Damien Da Silva : C'est positif, très positif même, mais j'ai envie de dire qu'on est à la mi-temps. La moitié du chemin est faite et il reste un gros bout de chemin à parcourir, là-bas, à l'extérieur. On est conscients que ce sera très dur de faire un résultat à l'Emirates, mais on est bien partis pour.

En plus de la victoire, on a vu de la maîtrise.

Oui, mais il ne faut pas oublier qu'ils étaient à dix. Ça nous a permis de garder un peu plus le ballon. Ça a changé la physionomie du match, parce qu'ils font quand même une super entame. Dans le jeu, c'était difficile pour nous et le fait qu'ils prennent ce carton rouge nous a permis de les mettre un peu plus en difficulté.

Que faudra-t-il faire la semaine prochaine pour terminer le travail ?

Le même type de match, si ce n'est mieux. Il va falloir bien défendre déjà, parce qu'ils vont pousser. Ce ne sera pas facile. Et après, on devra jouer les coups à fonds comme on l'a fait sur le terrain du Bétis.

Ce serait cruel de ne pas passer après avoir gagné 3-1 devant votre public.

Oui, mais pour moi on n'est pas favoris encore. À 2-0, on est éliminé et 2-0 c'est vite arrivé. On a fait un bon match, mais on reste outsider parce qu'on va là-bas et que c'est Arsenal.

Qu'avez-vous pensé de l'ambiance ?

J'ai rarement connu des ambiances comme celle-ci. On est contents d'avoir vécu ce moment avec les supporters. C'était fabuleux. On a senti l'engouement cette semaine, on voulait leur rendre ça sur le terrain. Et le meilleur moyen, c'était de tout donner.

Benjamin Quarez, au Roazhon Park à Rennes.