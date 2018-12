Ligue Europa - Rennes-Astana (2-0) : Rennes se qualifie et écrit une nouvelle page de son histoire

En s'imposant ce jeudi contre Astana (2-0), le Stade Rennais a empoché une qualification historique pour les 16es de finale de la Ligue Europa.

Un petit bout d'histoire s'est écrit ce jeudi à Rennes. En s'imposant contre Astana (2-0), le club breton a empoché sa première qualification en 16e de finale de la Ligue Europa. Une victoire qui restera gravée. Il n'y avait qu'à voir le message des supporters, à l'entrée des joueurs, pour s'en persuader. "L'histoire s'écrit maintenant", pouvait-on lire sur le tifo déployé par le Roazhon Celtic Kop, le groupe de supporters Ultras dans lequel se trouvait pour l'occasion... Romain Danzé.

Dans un froid glacial, les hommes de Julien Stéphan ont dû faire preuve de patience. Poussés par tout un stade, ils ont longtemps monopilisé le ballon sans parvenir à faire trembler les filets adverses. Le gardien kazakh Nenad Eric s'est montré décisif, repoussant les frappes d'Hamari Traoré (32e) et Hatem Ben Arfa (44e). Un mur qui a fini par céder sur un penalty obtenu par Ismaïla Sarr, parfaitement lancé par Hamari Traoré. Le quatrième penalty déjà obtenu par Sarr cette saison.

Le festival Ismaïla Sarr

Bourigeaud, dont la frappe a été repoussée sur le poteau, ne l'a pas converti. Mais Sarr a suivi, délivrant le Roazhon Park en poussant le ballon au fond (1-0, 68e). Le début d'un festival pour l'ancien messin qui d'une frappe surpuissante du droit, à 25 mètres, est allé envoyer le ballon sous la barre du but de Nenad Eric (2-0, 74e), permettant à Rennes de faire le break et d'entrevoir un peu plus la qualification. Astana a bien tenté de revenir, mais les Bretons n'ont rien lâché. Une victoire en équipe dans une grosse ambiance.

Benjamin Bourigeaud (78e) et M'Baye Niang (90e) auraient même pu corser l'addition sans deux nouveaux arrêts du portier adverse. Les Rennais, qui terminent donc deuxième de leur groupe, devront attendre lundi pour connaître leur adversaire. Le tirage au sort sera effectué à Nyon (Suisse) à partir de 13h.

Benjamin Quarez, au Roazhon Park.