Ligue Europa - Mesut Özil (Arsenal) de nouveau écarté par Unaï Emery

Devenu indésirable sous les ordres d'Unaï Emery à Arsenal, l'Allemand n'a pas été retenu pour affronter le BATE Borisov, jeudi soir, en Ligue Europa.

Au fil des semaines, c'est devenu un secret de polichinelle. Arrivé sur le banc des Gunners l'été dernier après une aventure en dents de scie du côté du Paris Saint-Germain, l'entraîneur espagnol Unaï Emery n'est pas vraiment un grand fan de Mesut Özil... Bien au contraire.

Disposant d'un temps de jeu moindre à Arsenal, celui qui avait annoncé sa retraite internationale au sortir de l'élimination allemande à la Coupe du Monde sous fond de polémique à caractère raciste aurait même pu faire ses valises cet hiver durant le mercato hivernal, étant devenu un élément indésirable dans la formation londonienne. Ainsi, le Mirror avait même rapporté le 16 janvier dernier que le club aurait même été enclin à indemniser Ozil d'une partie de son futur salaire s'il avait accepté de quitter Londres, lui qui dispose tout simplement du salaire le plus important du club, évalué à hauteur de 15 millions de livres par an.

De nouveau absent du groupe retenu pour affronter le BATE Borisov

Sauf qu'en ce mois de février, l'ancien joueur du Real Madrid est encore bien présent dans l'effectif d'Unaï Emery. Et il semblerait que le dernier cité ne compte plus vraiment sur lui. En effet, en trois mois, l'Allemand n'a disputé que quatre rencontres de championnat, et a récemment été laissé sur le banc face à Manchester City le 3 février dernier, avant de ne pas apparaître dans le groupe pour affronter Huddersfield trois jours plus tard.

Bien présent à l'entraînement ces derniers jours, Mesut Özil n'a cette fois pas été retenu dans le groupe convoqué pour affronter le BATE Borisov ce jeudi pour le compte des 16es de finale de Ligue Europa. Une nouvelle absence qui en dit long sur la considération que lui porte l'ancien technicien du PSG et du FC Séville, qui aurait pourtant pu profiter de cette affiche pour intégrer le milieu offensif, alors que les Gunners se préparent à une fin de saison disputée en Premier League.