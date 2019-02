Ligue Europa - Meilleurs buteurs : Sarabia (Séville), Dabbur (Salzbourg) et Ben Yedder en tête

Wissam Ben Yedder figure parmi les meilleurs buteur de l'Europa League. Découvrez quels sont les joueurs qui accompagnent l'attaquant français.

Les seizièmes de finale de la Ligue Europa se jouent ce jeudi soir (exception faite de la victoire de Fenerbahçe sur le Zénith Saint-Pétersbourg mardi soir, 1-0). L'occasion pour Goal de faire le point sur les buteurs qui se sont les plus illustrés depuis le début de la compétition, des barrages à la phase de poules.

Meilleurs buteurs de la Ligue Europa

Le classement actuel est dominé par deux joueurs de Séville, qui affronte la Lazio Rome lors de ces seizièmes. Pablo Sarabia (7 buts) et l'ancien toulousain Wissam Ben Yedder (6 buts) sont en effet en tête du classement, accompagnés de Munas Dabbur du RB Leipzig (6 buts) et Matheus Cunha (6 buts également), mais qui joue au RB Leipzig, éliminé, et ne pourra donc pas augmenter son total.

L'article continue ci-dessous

Trois joueurs ont quant à eux inscrit 5 buts jusqu'ici : Luka Jovic (Eintract Francfort), Konstantinos Fortunis (Olympiakos) et Ever Banega (Séville).

Pos Joueur Club Buts 1 Pablo Sarabia FC Séville 7 =2 Matheus Cunha RB Leipzig 6 =2 Munas Dabbur RB Salzbourg 6 =2 Wissam Ben Yedder FC Séville 6 =5 Luka Jovic Eintract Francfort 5 =5 Konstantinos Fortounis Olympiakos 5 =5 Ever Banega FC Séville 5 =8 Patrick Cutrone Milan AC 4 =8 Emilio Zelaya Apollon Limassol 4 =8 Musa Barrow Atalanta Bergame 4 =8 Lucas Alario Bayer Leverkusen 4 =8 Olivier Giroud Chelsea 4 =8 Jean-Kévin Augustin RB Leipzig 4 =8 Fredrik Gulbrandsen RB Salzbourg 4 =8 Takumi Minamino RB Salzbourg 4 =16 Nikolai Sihnevich BATE Borisov 3 =16 Jeremain Lens Besiktas 3 =16 Giovani Lo Celso Bétis Séville 3 =16 Jimmy Briand Bordeaux 3 =16 François Kamano Bordeaux 3 =16 Ruben Loftus-Cheek Chelsea 3 =16 Vagner Love Corinthians SP 3 =16 Izet Hajrovic Dinamo Zagreb 3 =16 Sébastien Haller Eintract Francfort 3 =16 Islam Slimani Fenerbahçe 3 =16 Luis Muriel Fiorentina 3 =16 Marcus Antonsson Malmo 3 =16 Mbwana Aly Samatta Racing Genk 3 =16 Ismaïla Sarr Rennes 3 =16 Patrick Mortensen Sarpsborg 08 3 =16 Zé Luis Spartak Moscou 3 =16 Moussa Djenepo Standard Liège 3 =16 Manuel Nolito FC Séville 3 =16 Karl Toko Ekambi Villareal 3

Qui a terminé meilleur buteur en 2018 ?

Ils sont en réalité deux à avoir terminé en tête du classement des buteurs en Ligue Europa à l'issue de la saison passée. Ciro Immobile et Aritz Aduriz, respectivement avec la Lazio Rome et Bilbao, avaient atteint ce total malgré des éliminations prématurées. L'Athletic Bilbao avait en effet été éliminé en huitièmes de finale par Marseille, alors que la Lazio Rome avait cédé devant le RB Salzbourg au tour suivant.

Un total de 8 buts qui pourrait rapidement être atteint cette saison quand on sait qu'ils sont déjà 7 à compter 5 réalisations ou plus avant même le début de la phase finale.