Ligue Europa - Matches, horaires, streaming... Tout savoir sur les 16e de finale retour

Quinze des seize matches retour des 16e de finale de la Ligue Europa se déroulent ce jeudi soir, notamment le très attendu Bétis Séville-Rennes.

Les seizièmes de finale retour de la Ligue Europa se disputent - dans leur quasi intégralité - ce jeudi soir. Mercredi, le FC Séville s'est qualifié aux dépens de la Lazio Rome. Déjà vainqueurs à l'aller (1-0), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder se sont à nouveau imposés à Sanchez Pizjuan (2-0). Ce jeudi, plusieurs autres favoris de la compétititon tenteront de rallier le tour suivant, comme Arsenal, Chelsea, ou encore Naples. Côté français, Rennes sera sur la pelouse du Bétis Séville pour croire à l'exploit, après son spectaculaire match nul 3-3 concédé dans les derniers instants du match aller. Un match pour lequel les Bretons devront notamment se passer de Benjamin André, suspendu après son carton jaune reçu lors du match aller.

Les rencontres

Toutes les rencontres se disputeront ce jeudi, avec plusieurs points chauds après les résultats des matches allers. Battus 1-0 au BATE Borisov, les Gunners d'Arsenal devront se reprendre s'ils ne veulent pas dire adieu prématurément à l'Europe cette saison. Vainqueurs à l'extérieur la semaine passée, plusieurs gros tenteront d'assurer la qualification, comme l'Inter contre le Rapide Vienne, Naples contre Zurich, Chelsea contre Malmo, ou encore Benfica face à Galatasaray.

Toutes les rencontres :

Aller Retour Match 12/02 21/02 - 18h55 Zénith-Fenerbahçe (0-1) 14/02 -18h55 21/02 - 18h55 Arsenal-BATE Borisov (0-1 à l'aller) 14/02 -18h55 20/02 - 18h Séville-Lazio Rome (1-0, 2-0) 14/02 - 18h55 21/02 - 21h Bétis Séville-Rennes (3-3 à l'aller) 14/02 - 18h55 21/02 - 21h Dinamo Kiev-Olympiakos (2-2 à l'aller) 14/02 -18h55 21/02 - 21h Leverkusen-FC Krasnodar (0-0 à l'aller) 14/02 -18h55 21/02 - 21h Inter Milan-Rapid Vienne (1-0 à l'aller) 14/02 -18h55 21/02 - 21h Benfica-Galatasaray (2-1 à l'aller) 14/02 -18h55 21/02 - 21h Racing Genk-Slavia Prague (0-0 à l'aller) 14/02 - 21h 21/02 - 21h Chelsea-BATE Borisov (2-1 à l'aller) 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Dinamo Zagreb-Viktoria Plzen (1-2 à l'aller) 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Naples-FC Zurich (3-1 à l'aller) 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Eintract Francfort-Chakhtior Donetsk (2-2 à l'aller) 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Villareal-Sporting CP (1-0 à l'aller) 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Valence-Celtic Glasgow (2-0 à l'aller) 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 RB Salzbourg-Club Bruges (1-2 à l'aller)

Où regarder les matches ?

Comme c'est le cas pour la Ligue des champions, la diffusion de la Ligue europa est l'exclusivité de RMC Sport depuis cette saison en France. Les rencontres seront disponibles sur les différents canaux du groupe (accès payant donc). RMC Sport 1 diffusera successivement Arsenal-BATE Borisov (18h55) et Rennes-Bétis Séville (21h). RMC Sport 2 diffusera Valence-Celtic Glasgow (18h55) et Chelsea-Malmo (21h). Les matches seront également disponibles en ligne, via la plateforme de streaming de la chaîne.

Tirage au sort des huitièmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétitiion sera effectué le vendredi 22 février à Nyon, dans la foulée de ces matches retours. Les rencontres des huitièmes se dérouleront les jeudi 7 mars (matches aller) et 14 mars (matches retours).