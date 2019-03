Ligue Europa - L'UEFA va mettre 37 500 tickets en vente pour la finale

La finale de la Ligue Europa 2018-2019 se disputera le mercredi 29 mai à Bakou, en Azerbaïdjan.

L'UEFA a annoncé qu'elle s'apprêtait à mettre en vente les 37 500 premiers billets pour la finale de la Ligue Europa, qui se tiendra à Bakou (Azerbaïdjan), le 29 mai prochain. Le stade olympique de Bakou, choisi pour l'occasion, possède une capacité de 64.000 places.

Cette première phase de mise en vente ouvrira le 7 mars à 14h et se concluera le 21 à la même heure et se déroulera uniquement sur le site officiel de l'UEFA. Il sera possible de demander jusqu'à 4 tickets par personne ; ces derniers seront personnalisés et envoyés sur téléphone.

Les billets se divisent en 4 catégories de prix : 30€ en catégorie 4, 50€ en catégorie 3, 90€ en catégorie 2 et 150€ en catégorie 1.

Le reste des billets, notamment réservés aux deux clubs finalistes seront mis en vente plus tard dans la saison, dès que les équipes qualifiées seront connues.

Pour rappel, les huitièmes de finale de la compétition se déroulent les 7 et 14 mars prochains, avec Rennes qui défiera Arsenal.