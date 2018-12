Ligue Europa - Les 32 équipes qualifiées pour les 16es de finale

Après des semaines de lutte acharnée, le Stade Rennais s'est qualifié pour les seizièmes de finale de Ligue Europa. Voici les 32 équipes qualifiées.

Après les résultats de ce jeudi soir, marqué notamment par la qualification du Stade Rennais grâce à sa victoire face à Astana (2-0) ainsi que par les éliminations de l'Olympique de Marseille (1-3) et des Girondins de Bordeaux (0-1), on connaît désormais l'ensemble des équipes qualifiées pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa, qui se dérouleront les 14 et 21 février prochains.

Arsenal, Chelsea, et le FC Séville seront là

Pour cette édition 2018-2019, la hiérarchie a souvent été respectée et les quelques noms ronflants présents sur la ligne de départ il y a quelques mois sont toujours présents. La plupart d'entre eux après avoir terminé à la première marche de leur groupe. Ainsi, les anglais d'Arsenal et de Chelsea, premiers de leur groupe respectif, seront bien de la partie, au même titre que le FC Séville ou encore la Lazio Rome, la formation italienne étant toutefois parvenue à se qualifier sans terminer à la première place. Néanmoins, d'autres équipes de qualité ont d'ores et déjà dit adieu à la Coupe d'Europe, comme l'AC Milan, Leipzig, le Beşiktaş ou encore Anderlecht.

À noter qu'en plus des équipes qualifiées par l'intermédiaire des phases de poules de la Ligue Europa, huit équipes reversées de la Ligue des Champions viendront se mêler à la lutte en phases finales. De ce fait, le Chakhtior Donetsk, Benfica, le FC Valence, le Viktoria Plzen, l'Inter Milan, Naples, Bruges et Galatasaray seront donc de la partie en février prochain. Seul représentant français présent en seizièmes de finale de la Ligue Europa, le Stade Rennais pourrait donc avoir à se frotter à une grosse cylindrée pour se qualifier.

Les équipes qualifiées pour les seizièmes de finale :

Groupe A : Bayer Leverkusen (1), FC Zürich (2).

Groupe B : RB Salzbourg (1), Celtic Glasgow (2)

Groupe C : Zénith (1), Slavia Prague (2).

Groupe D : Dinamo Zagreb (1), Fenerbahçe (2).

Groupe E : Arsenal (1), Sporting Portugal (2).

Groupe F : Bétis Séville (1), Olympiakos (2).

Groupe G : Villareal (1), Rapid Vienne (2).

Groupe H : Francfort (1), Lazio Rome (2).

Groupe I : Racing Genk (1), Malmö FF (2).

Groupe J : Séville FC (1), Krasnodar (2).

Groupe K : Dynamo Kiev (1), Stade Rennais (2).

Groupe L : Chelsea (1), Bate Borisov (2).

Les équipes reversées par le biais de la Ligue des champions :

Chakhtior Donetsk

Benfica

FC Valence

Viktoria Plzen

Inter Milan

L'article continue ci-dessous

Naples

Bruges

Galatasaray