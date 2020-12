Ligue Europa – Le tirage au sort complet des seizièmes de finale

L'UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Un tirage qui concernait le LOSC, seul représentant français.

L'UEFA a procédé ce lundi au tirage au sort des seizièmes de finale de la .



Un tirage qui concernait le LOSC, seul représentant français dans les phases finales de la compétition. Si le n'a pas été épargné par le tirage au sort de la Ligue des Champions, en héritant du FC Barcelone en huitièmes, les Dogues devront quant à eux se frotter à l' Amsterdam.



Ligue des champions – Le tirage au sort des huitièmes de finale



Un tirage à première vue compliqué pour les hommes de Christophe Galtier, qui ont toutefois prouvé dans leur poule qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs équipes. On se souvient notamment de leur victoire de prestige à San Siro, sur la pelouse de l' (0-3) de Zlatan Ibrahimovic et Théo Hernandez.



La plus grosse affiche des seizièmes de finale opposera la , leader de la , aux Anglais de .

Le tirage au sort complet des seizièmes de finale

Wolfsberger (AUT) - (ENG)

(UKR) - Club Bruges (BEL)

Real Sociedad (ESP) - Manchester United (ENG)

(POR) - (ENG)

Belgrade (SRB) - AC Milan (ITA)

Anvers (BEL) - (ECO)

Slavia Prague (CZE) - Leicester (ENG)

(AUT) - (ESP)

Braga (POR) - AS Rome (ITA)

Krasnodar (RUS) - Dinamo Zagreb (CRO)

de Berne (SUI) - (ALL)

Molde (NOR) - (ALL)

Grenade (ESP) - (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Shakhtar Donestk (UKR)

(FRA) - Ajax Amsterdam (NED)

(GRE) - Eindhoven (NED)