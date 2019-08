Ligue Europa - Le calendrier détaillé du Stade Rennais

Depuis ce vendredi, le Stade Rennais connaît enfin ses adversaires en Ligue Europa. Voici le calendrier précis des Bretons au sein du Groupe E.

Ce vendredi, au lendemain du tirage au sort des poules de Ligue des Champions, se déroulait celui de la phase de groupes de la Ligue Europa, à . L'occasion pour l'AS Saint-Etienne et le de savoir à qui ils auront à se frotter dans les prochaines semaines.

Alors que des équipes telles qu' , ou encore le ont été évitées, les Rennais ont hérité d'un groupe relevé et devront batailler pour espérer se qualifier pour les phases finales de la compétition. En effet, le Stade Rennais, qui était placée dans le chapeau 3, figure dans le groupe E, aux côtés des Ecossais du , des Italiens de la Rome ainsi que des Roumais du CFR Cluj.

​Le Celtic pour commencer, la Lazio pour finir

Pour sa deuxième saison consécutive en Coupe d'Europe, le Stade Rennais débutera sa campagne le 19 septembre prochain sur sa pelouse pour un choc face au Celtic (18h55), avant de se déplacer à Rome pour y défier la Lazio, le 3 octobre. En cas de groupe serré, le club Rouge et Noir pourrait avoir à arracher sa qualification face à ces mêmes Italiens lors de l'ultime rencontre du groupe E, le 12 décembre prochain, à domicile.

Voici le détail du calendrier européen des Rennais :

- Jeudi 19/09 (18h55) : Stade Rennais vs Celtic Glasgow

- Jeudi 03/10 (21h00) : Lazio Rome vs Stade Rennais

- Jeudi 24/10 (21h00) : Stade Rennais vs CFR Cluj

- Jeudi 07/11 (18h55) : CFR Cluj vs Stade Rennais

- Jeudi 28/11 (21h00) : Celtic Glasgow vs Stade Rennais

- Jeudi 12/12 (18h55) : Stade Rennais vs Lazio Rome