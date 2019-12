Ligue Europa - Julien Stéphan (Rennes) : "Le constat est implacable"

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de la Lazio, l'entraîneur rennais a regretté l'élimination précoce de son équipe en C3.

Bien placé en championnat, le est beaucoup moins en réussite sur la scène continentale. Déjà éliminés de la , les Bretons devront toutefois disputer un dernier match de C3, jeudi (18h55), face à la . Pour cette rencontre dénuée d'enjeux sportifs, Julien Stéphan, l'entraîneur des Rouge et Noir, devrait d'ailleurs effectuer un large turn-over. Et pour cause, un choc face à l'Olympique Lyonnais se profile dès dimanche en .



Ce mercredi, Julien Stéphan était en conférence de presse, à 24 heures de la réception de la Lazio. L'occasion pour lui de revenir sur le parcours de son équipe en Coupe d'Europe cette saison. Un parcours malheureusement bien moins reluisant que le précédent...

"Un point sur quinze possibles, le constat est implacable"

"C'était un groupe difficile, il y avait des équipes de valeur. Je crois avoir lu après le tirage qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de joueurs de la Lazio ou du Celtic qui seraient titulaires à Rennes, je pense que c'était une énorme erreur d'avoir dit ça car ce n'est pas vrai. Il y a vraiment des joueurs de grande qualité dans ces clubs-là (...) On a manqué d'efficacité ou d'expérience, certainement, par moments, et d'autres équipes ont davantage mérité que nous. Quand on a un point sur quinze possibles, le constat est implacable", a souligné le fils de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de .





Si l'entraîneur rennais a confirmé que l'équipe alignée ne sera pas la meilleure du moment, ce dernier a tenu à préciser : il ne faudra pas compter sur le Stade Rennais pour galvauder cette rencontre de Coupe d'Europe, qui plus est face à ses supporters.

"Dans le sport de haut niveau, tous les matches sont importants et quand on a l'honneur de jouer un match européen, il n'est pas possible et pas imaginable de le galvauder. Le Stade Rennais n'a pas une histoire suffisamment longue en Coupe d'Europe pour galvauder quoi que ce soit et c'est en plus un adversaire prestigieux (...) sera aussi important cette semaine, mais on sait qu'il y aura du monde dans le stade, on sera soutenus de manière fantastique comme d'habitude. Il y aura des rotations, oui, mais ce que j'attends de ce match, c'est que certains joueurs puissent s'affirmer, se révéler et saisir l'opportunité offerte de pouvoir s'exprimer", a-t-il confié.