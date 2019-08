Ligue Europa - Ghislain Printant (ASSE) : "Exister et réaliser un beau parcours"

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne s'est exprimé au sujet du tirage au sort des phases de poules de la Ligue Europa effectué ce vendredi, à Monaco.

Ce vendredi, au lendemain du tirage au sort des poules de Ligue des Champions, se déroulait celui de la phase de groupes de la Ligue Europa, à . L'occasion pour l'AS Saint-Etienne et le de savoir à qui ils auront à se frotter dans les prochaines semaines.

Alors que des équipes telles qu' , ou encore le ont été évitées, les Verts ont hérité d'un groupe relativement homogène et auront donc toutes leurs chances de se qualifier pour les phases finales de la compétition. En effet, l'ASSE, qui était placée dans le chapeau 3, figure dans le groupe I, aux côtés des Allemands de Wolfsburg, des Belges de la Gantoise ainsi que des Ukrainiens du FC Oleksendria.

"On a bâti un groupe pour cette compétition"

Quelques heures après le tirage au sort, Ghislain Printant, ancien adjoint de Jean-Louis Gasset devenu entraîneur principal cet été, s'est exprimé sur le sujet. Le technicien voit cette compétition comme une véritable opportunité pour le club de se mesurer à de nouvelles formations européennes.

"On attendait ce tirage avec impatience. Ce matin, tout le monde a fait ses petits pronostics. Maintenant, c'est à nous de bien nous comporter dans un groupe assez ouvert avec deux adversaires, Wolfsburg et La Gantoise, qui ont un vécu important en Coupe d’Europe. En revanche, contre le FC Oleksandria, on partira un peu dans l’inconnu. Ce tirage nous offre l'opportunité de nous mesurer à une équipe de , Wolfsburg, qui a réussi à se qualifier lpour une Coupe d'Europe dans un championnat relevé. Nos supporters prendront du plaisir à revoir Josuha Guilavogui à Geoffroy-Guichard", a ainsi réagi l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, dans une vidéo postée par le club sur ses différents canaux sociaux.

Pour se mesurer à ses adversaires, le club du Forez apparaît toutefois armé, grâce notamment à un recrutement conséquent cet été. "On a bâti un groupe pour cette compétition. À nous de mettre tout en œuvre pour pouvoir exister et réaliser un beau parcours, déjà devant notre public mais aussi à l'extérieur afin d'être prêts à aller chercher une qualification chez l'adversaire", a ajouté Ghislain Printant.