Ligue europa - Dates, horaires, matches, diffusion TV... Tout savoir sur les seizièmes de finale

Quinze des seize affiches des 16es de finale aller de la Ligue Europa se déroulent ce jeudi soir, avec entre autres Rennes-Bétis Séville.

La Ligue europa entre véritablement dans sa phase finale ce jeudi soir, avec 15 des 16 affiches des seizièmes de finale aller - la rencontre opposant Fenerbahçe au Zénith Saint-Petersbourg s'est déroulée mardi dernier (1-0 pour les Turcs). Côté français, le seul club engagé, Rennes, accueille les Espagnols du Bétis Séville de Quique Setien. Goal vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces 16es de finale.

Les rencontres

Toutes les rencontres se disputeront ce jeudi, avec, au-delà du match de Rennes, plusieurs chocs au programme. Dès 18h55, la Lazio Rome recevra Séville, qui tentera de reconquérir une compétition qu'il a gagné trois fois récemment (2014, 2015, 2016). A la même heure, Galatasaray recevra Benfica, tandis qu'Arsenal sera en déplacement sur la pelouse du BATE Borisov, et les Allemands de Leverkusen iront en Russie défier le FC Krasnodar.

Un peu plus tard dans la soirée, à 21h, Chelsea et Naples seront en action respectivement à Malmö et Zurich. Sporting Portugal-Villarreal ou encore Celtic-Valence seront également à l'affiche.

Toutes les rencontres :

Aller Retour Match 12/02 21/02 - 18h55 Fenerbahçe-Zénith (1-0) 14/02 -18h55 21/02 - 18h55 BATE Borisov-Arsenal 14/02 -18h55 20/02 - 18h Lazio Rome-Séville 14/02 - 18h55 21/02 - 21h Bétis Séville-Rennes 14/02 - 18h55 21/02 - 21h Olympiakos-Dinamo Kiev 14/02 -18h55 21/02 - 21h FC Krasnodar-Leverkusen 14/02 -18h55 21/02 - 21h Rapid Vienne-Inter Milan 14/02 -18h55 21/02 - 21h Galatasaray-Benfica 14/02 -18h55 21/02 - 21h Slavia Prague-Racing Genk 14/02 - 21h 21/02 - 21h BATE Borisov-Chelsea 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 FC Zurich-Naples 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Chakhtior Donetsk-Eintract Francfort 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Sporting CP-Villareal 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Celtic Glasgow-Valence 14/02 - 21h 21/02 - 18h55 Club Bruges-RB Salzbourg

Où regarder les matches ?

Comme c'est le cas pour la Ligue des champions, la diffusion de la Ligue europa est l'exclusivité de RMC Sport depuis cette saison en France. A noter toutefois que la chaîne diffusera le match Rennes-Bétis en clair, sur RMC Story, comme cela avait été le cas pour plusieurs matches de poules de clubs français.

Pour le reste des rencontres, elles seront disponibles sur les différents canaux du groupe (accès payant donc). RMC Sport 1 diffusera successivement Rennes-Bétis à 18h55 puis Malmö-Chelsea à 21h. RMC Sport 2 retransmettra de son côté BATE Borisov-Arsenal en début de soirée, suivi de Celtic-Valence.

Tirage au sort des huitièmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétitiion sera effectué le vendredi 22 février à Nyon, dans la foulée des matches retours. Les rencontres des huitièmes se dérouleront les jeudi 7 mars (matches aller) et 14 mars (matches retours).