Ligue Europa Conférence - Pourquoi le match Maccabi Tel-Aviv-OGC Nice n'est pas diffusé en France ?

Sauf rebondissement de dernière minute, il sera impossible de voir en France le match Maccabi Tel-Aviv-Nice. Explications.

Ce jeudi 18 août, l'OGC Nice fait son entrée en lice en Ligue Europa Conférence. Les Aiglons se rendent en Israël pour affronter en barrage aller le Maccabi Tel-Aviv au Bloomfield Stadium (le stade qui avait accueilli le Trophée des champions entre le PSG et Nantes). Le coup d'envoi sera donné à 19h00 heure française.

Le Maccabi trop gourmand financièrement…

Mais ce match ne sera pas diffusé en France. L'OGC Nice, via un communiqué, a expliqué pourquoi : « En barrages d'Europa Conference League, les droits de retransmission du match appartiennent au club qui reçoit. L'OGC Nice détient ainsi les droits pour la 2e manche à Nice, et le Maccabi pour la 1re à Tel Aviv.

« Pour que les deux clubs puissent garantir une diffusion des deux matches à leurs supporters dans leur propre pays, le Gym a proposé au club un échange des droits en France et en Israël, par réciprocité pure et simple, et s'est assuré de la production et de la diffusion du match retour dont il détient les droits. Malheureusement, le Maccabi Tel-Aviv n'a pas souhaité répondre favorablement à cet échange de bons procédés qui se pratique régulièrement à ce niveau des épreuves continentales et préfère commercialiser les droits de la rencontre en France de son côté. Les radios françaises qui entendaient couvrir le match des Aiglons sont dans le même cas de figure, là où il n'est jamais question d'argent en France. Le droit à l'information s'imposant. »

Déjà un précédent en 2016

Ce n'est pas la première fois qu'un tel cas de figure se produit. En 2016, le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions en Fenerbahçe et Monaco n'avait pas été retransmis en France, là encore faute d'accord financier entre les deux clubs.

L'AS Monaco avait alors fait part de son profond désarroi : « L'AS Monaco regrette vivement l'absence de diffusion TV du match Fenerbahçe SK - AS Monaco en France et en Principauté. Les supporters monégasques et les amoureux de football sont donc privés d'un match important dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Pour essayer d'empêcher cette situation, l'AS Monaco a tenté d'acheter les droits du match pour le diffuser sur son site Internet. Malheureusement, le propriétaire de ces droits est resté inflexible et n'a pas permis de trouver une issue positive. »