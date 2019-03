Ligue Europa - Chelsea et Naples déroulent, Valence en ballotage favorable

Chelsea et Naples ont fait un grand pas vers la qualification en 1/4 de Ligue Europa, alors que Valence devra s'employer au match retour.

Trois matches des huitièmes de finale aller de Ligue Europa se disputaient à 21h ce jeudi soir et ont abouti par des victoires des équipes à domicile. Chelsea contre Kiev et Naples devant Salzbourg ont pris une avance conséquente (3-0), tandis que Valence s'est imposé contre Krasnodar (2-1) mais n'est pas à l'abri avant les matches retour, jeudi prochain.

Chelsea a donc disposé relativement tranquilement du Dinamo Kiev à Stamford Bridge, malgré les absences d'Eden Hazard et de Gonzalo Higuain, restés sur le banc, mais avec un Olivier Giroud une nouvelle titulaire sur la scène européenne. Les Blues n'ont eu besoin que de 17 minutes de jeu pour ouvrir le score grâce au très remuant Pedro, avant de prendre le large en deuxième mi-temps grâce à Willian (65e) et au jeune Hudson-Odoi (90e). Entré quelques minutes plus tôt à la place du Brésilien, le convoité jeune anglais a su se montrer une nouvelle fois décisif pour son club formateur. En difficulté ces dernières semaines, le Chelsea de Maurizio Sarri semble avoir fait un grand pas vers la qualification en quarts de finale.

Même opération réussie du côté du San Paolo pour Naples, qui accueillait le Red Bull Salzbourg. Face au demi-finaliste de la saison passé - éliminé aux prolongations par l'OM -, les hommes de Carlo Ancelotti ont parfaitement répondu présent et fait preuve d'une redoutable efficacité, tant offensive que défensive. Ils ont très vite pris leurs distances dans ce match grâce à des buts de Milik (10e) et Fabian Ruiz (19e). Un contre son camp d'Onguéné (58e) en début de seconde période leur a permis de s'offrir un matelas encore plus large, avant le match retour dans une semaine en Autriche.

Dans le dernier match de la soirée, Valence s'est également imposé sur sa pelouse de Mestalla. Les Valencians ont eux aussi rapidement pris l'avantage grâce à un doublé de Rodrygo (12e et 24e). Mais contrairement aux autres favoris du soir, les hommes de Marcelino n'ont pas réussi à creuser l'écart par la suite, et ont même encaissé un but qui pourrait coûter cher dans une semaine en Russie. C'est en effet Claesson qui s'est illustré pour redonner espoir à Krasnodar (63e).

L'article continue ci-dessous

Un peu plus tôt dans la soirée, Rennes s'est imposé à domicile contre Arsenal (3-1) dans un Roazhon Park ivre de bonheur. Villareal et Zagreb se sont également imposés. Le sous-marin jaune est allé l'emporter sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg (3-1), tandis que les Croates ont pris le meilleur sur Benfica (1-0). Enfin, Francfort et l'Inter Milan n'ont pu se départager (0-0), tout comme Séville et le Slavia Prague (2-2). Tous les matches retours se joueront jeudi prochain, le 14 mars.

Tout les résultats des 1/8e de finale de la Ligue Europa :