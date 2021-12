Barcelone affrontera Naples en barrage de l'Europa League dans une confrontation qui aurait plu à Diego Maradona, tandis que le Borussia Dortmund devra battre les Rangers, champions d'Écosse, pour conserver ses rêves de gloire continentale.

En Serie A, l'Atalanta affronte l'Olympiacos, le RB Leipzig la Real Sociedad et le Zenit le Real Betis.

Ailleurs, Porto affrontera la Lazio et Sheriff, tout juste sorti de la Ligue des champions, sera opposé à Braga.





Le tirage au sort des barrages de l'Europa League dans son intégralité





Séville - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiacos

RB Leipzig vs Real Sociedad

Barcelone - Naples

Zenit vs Real Betis

Borussia Dortmund vs Rangers

Shérif vs Braga

Porto vs Lazio





Le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions dès la phase de groupes pour la première fois en 21 ans. Les choses ne sont pas près de s'arranger pour l'équipe de Xavi en Europe après le tirage de Naples comme adversaire en barrages de Ligue Europa.

L'article continue ci-dessous

Luciano Spalletti a placé son équipe dans la course au titre en Serie A cette saison, tout comme l'Atalanta, qui affrontera l'Olympiacos en barrages de l'Europa League.

Le Borussia Dortmund a été l'équipe qui a le plus souffert de l'élimination prématurée de la compétition européenne de clubs d'élite, et il doit maintenant trouver un moyen de passer les Rangers, dont l'Ibrox sera certainement très animé lorsque Erling Haaland et ses coéquipiers viendront à Glasgow.

Le FC Séville, qui compte six victoires à son actif, sera un adversaire dangereux pour tout rival, car il cherche à atteindre une finale dans son stade et se prépare à affronter le Dinamo Zagreb.