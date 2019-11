Ligue Europa, ASSE - Claude Puel : "Que la victoire en tête"

Présent en conférence de presse à la veille du match face à la Gantoise, l'entraîneur des Verts croyait dur comme fer à la qualification ce mercredi.

Avant dernière de son groupe avec 3 points au compteur, l'AS Saint-Etienne est toujours à la recherche d'une première victoire en cette saison. Jeudi soir, les hommes de Claude Puel reçoivent la Gantoise, première de la poule, avec la ferme intention de décrocher un succès décisif. En cas de victoire, les Verts pourraient toujours rêver d'une qualification pour les phases finales, tandis qu'une défaite pourrait bien sceller définitivement le sort des Stéphanois.

"On est à la maison, devant notre public qui aime tant cette compétition​"

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille de ce match européen, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, se réjouissait d'avoir encore l'opportunité de vivre une telle rencontre. "C'est une chance d'avoir une finale à jouer devant La Gantoise jeudi, après nos résultats dans cette campagne européenne (trois nuls et une défaite). On peut encore exister avec une victoire. Ça nous motive. On n'a que la victoire en tête", a confié le technicien, toujours invaincu depuis son arrivée.



"On est à la maison, devant notre public qui aime tant cette compétition. À nous d'hausser notre niveau de jeu, de prendre ce match par le bon bout, de leur mettre la pression, même si c'est vrai qu'on n'a pas fait carton plein chez nous", a ensuite ajouté l'ancien coach de Leicester, du LOSC ou encore de l'OGC Nice.

"Après avoir battu de grosses équipes ( et en , 1-0), on a eu plus de mal contre de plus petites équipes. On a le potentiel pour gagner ce match, vu que c'est l'objectif du groupe et du club de se qualifier pour les 16es de finale. Après avoir raté notre début de saison, on est de mieux en mieux", a enfin analysé Claude Puel, qui, comme lors du dernier match face au MHSC en championnat (0-0), devra composer avec de nombreuses absences et un groupe très jeune.