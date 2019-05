Finaliste de la après avoir vaincu Valence en demi-finale , affrontera son rival londonien, , le 29 mai prochain à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan (coup d'envoi à 21 heures HNEC). Mais le club d'Alexandre Lacazette est remonté contre l'UEFA à cause du faible nombre de places allouées à ses supporters, comme il l'a fait savoir dans un communiqué publié sur son site ce jeudi :

"Nous sommes amèrement déçus qu'en raison des moyens de transport limités, l'UEFA ne puisse proposer à Arsenal qu'un maximum de 6 000 billets pour un stade d'une capacité supérieure à 60 000 places. L'avenir nous dira si ces 6 000 fans d'Arsenal pourront ne serait-ce qu'assister à la finale, étant données les difficultés du voyage.

Nous avons 45 000 supporters abonnés à l'année et beaucoup d'entre eux ne pourront pas assister à la finale car l'UEFA a choisi un lieu avec une offre de transport limitée : ceci n'est pas correct", s'insurgent les Gunners.

"On behalf of our fans, we would like to understand the criteria by which venues are selected for finals, and also how supporter requirements are taken into account as part of this."