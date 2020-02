Ligue Europa - Arsenal solide, Porto comme le PSG, remontada des Rangers… Les derniers résultats des 16es aller

Dans le cadre des 16es de finale aller de la Ligue Europa, Arsenal a réussi à décrocher un succès précieux sur la pelouse de l’Olympiakos.

, tenu en échec à Bruges (1-1), aura bien été la seule déception de cette soirée de en . Après le match des Red Devils, a effectivement réussi à décrocher un succès court mais ô combien précieux sur la pelouse de l’ (1-0) grâce à Lacazette, tandis que a infligé une véritable correction à l’ Barcelone (4-0).

L’autre affiche de cette soirée se disputait en , où la Roma recevait La Gantoise au Stadio Olimpico. Dans une partie plutôt équilibrée, les Giallorossi ont rapidement pris les devants grâce à Perez, parfaitement servi dans la profondeur par Dzeko. Un but marqué, zéro encaissé : le club de la louve se déplacera sereinement en , mais il faudra confirmer.

Penchons-nous maintenant sur l’affiche la plus indécise de la soirée avec un alléchant Leverkusen-Porto (2-1)… Quel match ! Alario a mis le club allemand sur la voie royale en première mi-temps, même si la VAR a tenté de l’en empêcher, et Havertz a doublé la mise sur penalty dans le second acte… grâce à la VAR. Lors de son premier tir, raté, le gardien n’était effectivement pas sur sa ligne.

Le fils Hagi fait parler de lui !

Sonnés, les Portugais ont tout de même trouvé le moyen de réagir grâce à Luis Diaz, auteur d’un but de renard des surfaces suite à un superbe coup franc de Telles. Au retour, les Dragoes seront dans la position du PSG face à Dortmund en Ligue des Champions : une petite victoire par 1-0 leur suffira !

Autre résultat intéressant de la soirée : la superbe remontada des face à Braga (3-2). Menés 2-0 à la 60e, les Écossais ont réussi l’impossible, notamment grâce à un doublé du Roumain Ianis Hagi, fils du célèbre Gheorghe Hagi.

Tous les résultats des 16es de finale aller :

Alkmaar 1-1 LASK

Nicosie 0-3 Bâle

Roma 1-0 La Gantoise

Leverkusen 2-1 Porto

Olympiakos 0-1 Arsenal

Rangers 3-2 Braga

Wolfsburg 2-1 Malmo

Wolverhampton 4-0 Espanyol

Cluj 1-1 Séville

Bruges 1-1 Manchester United

Copenhague 1-1 Celtic

Francfort 4-1

2-0

Ludogorets 0-2 Inter

Shakhtar 2-1

Sporting 3-1 Basaksehir