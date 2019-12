Ligue Europa : Arsenal-Olympiakos et Leverkusen-Porto parmi les affiches des 16e de finale

Le tirage au sort des 16èmes de finale de la Ligue Europa a eu lieu ce lundi à Nyon avec quelques affiches alléchantes.

Après le tirage au sort de la ayant eu lieu ce lundi midi et ayant laissée place à de très belles affiches, le tirage au sort de la a eu lieu, également à Nyon en ce lundi en début d'après-midi. Le tirage au sort des 16èmes de finale de la C3, avec les qualifiés ainsi que les reversés de la phase de poules de la Ligue des champions, a donné place à de belles affiches et les grands clubs n'ont pas forcément été épargnés.

En effet, et , qui se présentent parmi les grands favoris de cette compétition s'ils décident de la jouer à fond, n'ont pas eu un tirage si simple. Les Gunners ont hérité de l'Olympiacos, reversé de la Ligue des champions. Les hommes de Freddie Ljungberg, qui ne sera peut-être plus là en février, auront un déplacement compliqué à effectuer en Grèce. Et de son côté, Manchester United a également tiré au sort une équipe reversée de la C1 : Bruges. Le club belge avait montré de belles choses dans la poule du PSG.

Pour ce qui est des autres affiches, les clubs portugais, pays le plus représenté en Ligue Europa avec quatre équipes, sont tombés sur un tirage relativement difficile. Le affrontera le tandis que jouera le . Deux grands chocs. Braga ira rendre visite aux Rangers de Steven Gerrard, tandis que le Sporting a été un peu plus épargné. Il est inutile de rappeler qu'il n'y a plus le moindre club français dans la compétition.

Les affiches des 16es de finale (allers le 20 février, retours le 27 février) :

(ANG) - (ESP)

Sporting CP (POR) - (TUR)

(ESP) - Amsterdam (P-B)

Bayer Leverkusen (ALL) - FC Porto (POR)

FC Copenhague (DAN) - (ÉCO)

APOEL (CHY) - (SUI)

CFR Cluj (ROU) - Séville FC (ESP)

Olympiacos (GRÈ) - Arsenal (ANG)

AZ (P-B) - Lask (AUT)

Bruges (BEL) - Manchester United (ANG)

Ludogorets (BUL) - (ITA)

Francfort (ALL) - (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Benfica (POR)

Wolfsburg (ALL) - Malmö (SUE)

Roma (ITA) - La Gantoise (BEL

Rangers (ECO) - Braga (POR)