Ligue des nations - Un nouveau format pour l'édition 2020

L'UEFA a adopté une réforme de la Ligue des nations pour sa prochaine édition, à l'automne 2020. Seize équipes joueront désormais en Ligue A.

Alors que sa première édition s'est achevée en juin dernier par la victoire du Portugal face aux Pays-Bas (1-0), la va changer de visage pour sa prochaine édition, à l'automne 2020. En effet, l'UEFA, après avoir consulté ses 55 associations membres, a décidé de changer le format de la compétition créée en 2018.

Les équipes seront toujours réparties en quatre Ligues, mais les trois premières (A, B et C) comporteront désormais 16 équipes chacune (contre 12 auparavant) et la Ligue D ne sera composée que de 7 équipes. Ces 16 équipes seront à chaque fois réparties en quatre groupes de quatre, contre quatre groupes de trois la saison passée.

Un format qui permettra une plus grande équité, en empêchant notamment les calculs entre les deux équipes jouant lors de la dernière journée au détriment de l'équipe dispensée. De plus, il augmentera le nombre de matches en compétition, réduisant d'autant la quantité de rencontres amicales.

Le format des demi-finales et de la finale regroupant les quatre vainqueurs de poules de la Ligue A reste quant à lui inchangé.

Cette réforme devrait bénéficier aux quatre derniers de poules de la Ligue A de la saison passée, qui seront maintenus dans ce nouveau format. Il s'agit de l' , de la , de l' et de la . Le tirage au sort de cette nouvelle édition sera effectué le 3 mars prochain à Amsterdam.