Ligue des nations – Thierry Henry dirigera la Belgique contre les Pays-Bas

En raison de la suspension de Roberto Martinez, c'est Thierry Henry qui sera le « sélectionneur » de la Belgique contre les Pays-Bas.

Jeudi soir, dans le temps additionnel de Belgique-Galles, Roberto Martinez a été expulsé par l'arbitre de la rencontre pour ne pas avoir rendu un ballon à joueur gallois.

Le pays de Galles qui était mené 2-1 voulait jouer rapidement afin d'égaliser mais s'est finalement incliné.

« Au moment où j'ai pris le ballon, j'ai vu le joueur gallois arriver et je n'ai pas cherché la confrontation. Cela aurait pu valoir jaune… mais rouge ? Si je suis suspendu, j'ai un staff technique qui me remplacera : il y a Thierry Henry qui est mon premier assistant et Anthony Barry, le second. Mais peut-être serai-je blanchi ? », a déclaré Martinez après la rencontre.

Mais il ne sera pas blanchi car la Fédération belge de football a annoncé qu'elle n'allait pas interjeter appel de la décision de Monsieur Ali Palabryik, l'arbitre du match, ce qui entraîne la suspension automatique de Roberto Martinez pour la dernière journée de la Ligue des nations.

L'Espagnol prendra donc place en tribune ce dimanche 25 septembre pour le match Pays-Bas-Belgique et ce sera son adjoint, Thierry Henry, qui dirigera les Diables Rouges.

Le Français a fait son retour au sein de la sélection belge le 30 mai 2021 après un premier passage d'août 2016 à octobre 2018, déjà sous les ordres de Roberto Martinez.

Thierry Henry sera assisté par Anthony Barry et Thomas Vermaelen. Enfin, malgré sa suspension, Roberto Martinez devrait bien participer à la traditionnelle conférence de presse de veille de match, samedi.