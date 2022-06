Ligue des nations ratée, avenir de Deschamps, condamnation de Benzema : Le Graët fait le point sur l'équipe de France

Noël Le Graët s'est confié sur de nombreux sujets concernant l'équipe de France à cinq mois de la Coupe du monde 2022.

Après une Ligue des nations complètement ratée (aucune victoire en quatre matches) et à quelques mois de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre), Noël Le Graët a fait le point sur la situation de l'équipe de France lors d'un entretien accordé au Journal du dimanche.

Pour « NLG », la mauvaise passe des Bleus n'a rien d'inquiétant et ils échapperont à une relégation en Ligue B : « Je suis pas du tout inquiet, même si j'aurais préféré qu'on joue mieux. C'est arrivé au terme d'une année très remplie, on avait beaucoup de blessés, Didier a eu un problème personnel qui l'a beaucoup affecté… Le repos va nous faire du bien. Il nous reste deux matches en septembre, il faudrait en gagner un pour ne pas finir dernier. »

Le président de la FFF a également évoqué l'avenir de Didier Deschamps dont le contrat expire à la fin de l'année 2022, juste après la Coupe du monde au Qatar : « Didier est un des plus grands entraîneurs, il a tout gagné ou presque. Il n'y a aucun problème entre nous. On a un accord. Il a son contrat, il fait la Coupe du monde et après on verra. On est très amis, ce ne sont pas des rapports de patron à salarié. On doit se voir en juillet à Guingamp pour faire un point sur l'organisation de notre Mondial. »

Dans les colonnes du JDD, Noël Le Graët a également commenté la décision de Karim Benzema de ne pas faire appel à sa condamnation à un an de prison avec sursis pour complicité de chantage dans l'affaire de la « sextape » : « C'est sa décision personnelle. Il a voulu mettre un terme à cette affaire qui traîne depuis 2015, je crois qu'il a bien fait. »

Le Graët précise que malgré sa condamnation, Benzema reste sélectionnable en équipe de France et qu'il aura bientôt le bonheur de recevoir le Ballon d'or : « C'est pour bientôt… Il le mérite, je ne vois pas à qui on pourrait le donner à part à lui. »