Ligue des Nations : Quelles conséquences pour les Bleus en cas de relégation

Si jamais elle se retrouve en Ligue B de la Ligue des Nations, l’équipe de France sera confrontée à de sérieuses contrariétés.

En cas de faux-pas contre l’Autriche ce jeudi au Stade de France, l’équipe de France risque de se retrouver reléguée en deuxième division de la Ligue des Nations. Et ça ne serait pas sans conséquence pour la bande à Deschamps.

Pénalisant pour le tirage au sort de l’Euro

La première répercussion négative serait liée au tirage au sort des qualifications pour le prochain championnat d’Europe. En octobre prochain, on connaitra la composition des différentes poules de ses éliminatoires. Pour s’assurer une place dans un chapeau relevé, cela se joue dès maintenant avec de bons résultats enregistrés lors de cette dernière fenêtre internationale. Par ricochet, si les Tricolores échouent dans leur mission, ils vont donc se retrouver en mauvaise posture. Et leur statut de tenant du titre de la Ligue des Nations ne les prémunira guère d’un tirage compliqué.

Des affiches moins glamour pendant deux ans

S’ils descendent d’un étage en Ligue des Nations, les Bleus seront aussi privés d’affiches de prestige quand ils ne seront pas concernés par les éliminatoires de l’Euro. Les rencontres de Ligue des Nations ayant remplacé les matches amicaux, ils ne pourront pas se rabattre sur des empoignades plus relevées face aux équipes de leurs choix. Ils vont donc devoir se coltiner des adversaires moins prestigieux, tels que le Monténégro, la Finlande, la Slovénie et l’Ukraine. Pas vraiment emballant, avouons-le.

Un coup porté au prestige

Enfin, il est certain qu’évoluer dans la Ligue B de cette Ligue des Nations n’est pas digne d’une sélection comme la France. Actuellement, la nation la plus prestigieuse qui s’y produit c’est l’Ukraine. Ça serait ballot qu’un tenant du titre, couplé d’un champion du monde, se retrouve dans l’arrière-boutique de la scène européenne. Et puis, en tombant en D2 de cette compétition, la sélection tricolore ne pourra plus viser le sacre. Ça serait donc un titre de moins à aller chercher. Et un titre qui compte quand même, même s’il n’est pas le plus attrayant de tous. Après tout, n’est-ce pas le seul trophée gagné par Karim Benzema en sélection ?