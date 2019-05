Ligue des Nations - "Ne soit pas ce crétin" : La vidéo de sensibilisation de la fédération anglaise

La fédération anglaise a publié une vidéo à l'attention des supporters britanniques qui se rendront au à partir du 6 juin prochain pour y soutenir leur équipe nationale. L'objectif de cette campagne : sensibiliser les fans anglais sur les comportements à bannir pendant la compétition.

On y voit un supporter, qualifié "d'idiot" (crétin en VF) se regarder après coup monter sur une voiture boire plus que de raison. Une vidéo qui se termine avec un message du sélectionneur des Three Lions, Gereth Southgate destiné aux fans qui feront le déplacement : "Vous faites partie de notre équipe. Rendez le pays fier".

