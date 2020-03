Ligue des Nations - Le Graët : "Trois adversaires de grande valeur"

Le président de la FFF s'est montré satisfait du tirage au sort de la Ligue des Nations, qui a réservé la Croatie, la Suède et le Portugal aux Bleus.

Les joueurs de Didiers Deschamps auront fort à faire s'ils veulent se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations : terminer premiers d'un groupe qui comprend donc également les tenants du titre et champions d'Europe en titre, les finalistes de la dernière Coupe du Monde et une équipe de qui avait battu les Bleus en qualifications pour le Mondial en juin 2017.

"C'est un groupe intéressant, équilibré, qui sera disputé, avec trois nations qui figurent dans le top 20 mondial", s'est félicité Noël Le Graët après le tirage.

"Ce sont trois adversaires de grande valeur, avec des joueurs talentueux, que nous connaissons bien, que ce soit à l'occasion la finale de la concernant la , lors des qualifications auparavant concernant la Suède et le lors de l'Euro 2016 qui nous rencontrera d'ailleurs en juin à l'Euro pour notre dernier match de poules."

Plus d'équipes

Cette phase de poules se déroulera de septembre à novembre prochain avant les demi-finales et la finale au mois de juin 2021.