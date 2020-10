Ligue des Nations - L’Allemagne et l’Espagne assurent

Pour le compte de la Ligue des Nations, l’Allemagne et l’Espagne ont fait honneur à leur rang de favori.

A l’occasion de la 3e journée de la Ligue des Nations, deux sélections de renom étaient de sortie ce samedi. L’ accueillait la à domicile et l’ se déplaçait chez l’ . Toutes les deux ont rempli leur devoir en l’emportant sur la plus courte des marges.

La Roja a pris le dessus sur la Nati grâce à un seul et unique but, signé du sociétaire du , Oyarzabal. Malgré une nette mainmise et une flopée d’occasions, les Ibériques ne sont pas parvenus à doubler la mise. Mais, l’essentiel a été acquis et les protégés de Luis Enrique confortent leur première place au classement.

L’Allemagne a également fait le plein de points lors de son opposition face à la bande à Shevchenko. Matthias Ginter et Leon Goretzka ont été les deux buts de la Mannschaft, alors que Malinovskiy a réduit le score en fin de match pour les locaux. L’équipe de Low s’est ainsi rattrapée après son décevant nul contre la en milieu de semaine.

Plus d'équipes

Demain, cette levée de Ligue des Nations avec notamment un croustillant – au programme. Dans la soirée, la affrontera le à domicile.