Ligue des Nations : L’Italie condamne l’Angleterre, l’Allemagne s’écroule contre la Hongrie

L’Angleterre et l’Allemagne, deux grandes nations du football, ont connu une soirée très compliquée ce vendredi en Ligue des Nations.

Le Groupe 3 de la Ligue des Nations, le plus relevé de tous, a livré ce vendredi son premier verdict. L’Angleterre s’est retrouvée reléguée en Ligue B après son revers en terre italienne (0-1). Les Three Lions sont condamnés à la descente avant même l’ultime journée de la compétition.

L’Italie s’offre une finale

Lors de ce match joué à San Siro, les Azzurri ont été les meilleurs sur l’ensemble de la partie. La différence ne s’est faite cependant que sur un seul but. C’est le Napolitain Raspadori, avec le maillot numéro 10 dans le dos, qui a débloqué la situation sur un but fantastique. Une seule réalisation qui a donc suffi au bonheur des champions d’Europe en titre. Di Marco et Gabbiadini auraient pu, cela dit, offrir un succès plus large à la Nazionale.

L’Italie de Mancini peut encore croire à une présence dans le Final Four. Pour cela, il va falloir qu’elle domine la Hongrie chez elle dans trois jours. Ça ne sera pas une partie de plaisir au vu de la dynamique qu’affichent le Magyars en ce moment.

Getty Images

Exploit historique de la Hongrie

Les Magyars ont signé ce vendredi l’une des meilleures performances de leur histoire en prenant le dessus sur le voisin allemand chez lui. Adam Szalai a marqué dès la 17e minute et la Mannschaft a été incapable d’y répondre. Pour la bande à Flick, c’est un résultat pour le moins inquiétant à deux mois de la Coupe du Monde.

Dans les autres matches de la soirée, on notera le nouveau succès de la Géorgie de Willy Sagnol. A domicile, elle a dominé la Macédoine du Nord (2-0), portant à dix son nombre de matches consécutifs sans défaite. Les Géorgiens sont assurés de monter à l’étage supérieur.

Par ailleurs, la Bosnie-Herzégovine a disposé de sa voisine Monténégro (1-0), tandis que la Roumanie et la Finlande se sont quittés sur un score de parité (1-1).