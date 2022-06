Ligue des nations : L'Allemagne écrase l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas sereins, l'Angleterre humiliée

La Mannschaft n'a pas fait dans la dentelle face à une Italie perdue. Mais le leader du groupe est la Hongrie, qui l'a emporté en Angleterre.

L'heure des vacances a sonné après une dernière soirée de Ligue des nations. Au menu : l'Allemagne n'a pas tremblé pour doubler l'Italie, pendant que l'Angleterre se faisait encore avoir par la Hongrie. Dans le groupe 4, la Belgique et les Pays-Bas se sont imposés.

L'Allemagne en toute sérénité face à l'Italie

Le choc de la soirée opposait l'Allemagne et l'Italie, au Borussia Park de Mönchengladbach. Une rencontre maîtrisée de la tête et des épaules par la Mannschaft face à une équipe d'Italie en perdition.

Une domination dont profite rapidement Kimmich, servi seul en pleine surface et qui a le temps de bien terminer (1-0, 10e). Il faut ensuite plusieurs parades de Donnarumma pour repousser l'échéance, mais le deuxième but allemand intervient juste avant la pause : Bastoni accroche Hofmann dans la surface, et Gundogan double la mise depuis le point de penalty (2-0, 45e+4).

La Nazionale essaie de se rebeller au retour des vestiaires, mais l'écart de niveau est trop grand entre les deux équipes, et c'est même Müller qui vient corser l'addition (3-0, 51e).

Touchée, l'Italie finit par couler complètement sur un doublé de Werner en deux minutes, profitant des largesses défensives des visiteurs (4-0, 68e et 5-0, 69e). Une Squadra Azzura qui sauve quelque peu l'honneur avec le premier but en sélection de la jeune pépite Gnonto (5-1, 78e) et celui de Bastoni sur corner (5-2, 90e+4).

Une victoire qui permet à l'escouade d'Hansi Flick de dépasser son adversaire du soir d'un petit point au classement de ce groupe 3.

La Belgique et les Pays-Bas font le travail, l'Angleterre humiliée par la Hongrie

Dans l'autre rencontre de cette poule, l'Angleterre s'est encore sabordée, concédant une deuxième défaite en dix jours face à la Hongrie, faisant ainsi un pas vers la relégation en Ligue B. Les Hongrois sont leaders de la poule.

Une rencontre qui bascule rapidement, puisque c'est Sallai qui ouvre le score à la suite d'un coup-franc pour les visiteurs (0-1, 16e).

Incapables de gagner en ce mois de juin, les Three Lions ne s'en relèveront pas, malgré des situations pour Saka ou Kane. Pire, Sallai s'offre même le doublé sur une perte de balle (2-0, 70e).

Le calice jusqu'à la lie pour la formation de Gareth Southgate, qui concède un troisième but signé Nagy (0-3, 80e), avant que John Stones ne soit exclu et que Gazdag ne s'invite à la fête (0-4, 89e).

Dans le même temps, l'on jouait également dans le groupe 4, avec à l'arrivée un statut quo entre les deux favoris.

En déplacement en Pologne, la Belgique termine sur une courte mais précieuse victoire, acquise grâce à une tête gagnante de Batshuayi (0-1, 16e), alors que Zalewski manque une énorme occasion d'égaliser juste avant la pause.

Enfin, victoire également pour les Pays-Bas, qui ont rapidement fait la différence face au pays de Galles grâce au jeune Noa Lang (1-0, 17e) puis Gakpo (2-0, 23e).

La réduction du score de Johnson (2-1, 26e) ne suffit pas : les Oranje conservent la première place de ce groupe à deux journées de la fin malgré deux buts dans les derniers instants. Bale croit offrir un point aux siens sur penalty (2-2, 90e+2), mais comme lors du match aller, les Hollandais arrachent la victoire grâce à Depay (3-2, 90e+3).