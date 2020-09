Ligue des Nations - France-Croatie : Les réactions de Camavinga, Deschamps et Martial

Découvrez les réactions des joueurs de l'équipe de France et de son sélectionneur après la victoire 4-2 au Stade de France face à la Croatie.

Eduardo Camavinga au micro de TF1

Tout d'abord je ressens de la joie et de la fierté pour ma famille. Et pour tous les Français. Je sais pas du tout d'où vient cette assurance, j'ai souvent joué avec les plus vieux, ça m'a surement permis d'avoir une plus grande maturité de jouer avec les plus anciens. C'était plutôt fou cette première semaine à Clairefontaine, j'étais déjà venu avec les Espoirs. J'ai été très bien accueilli et ça s'est bien passé. Oui, mon objectif c'est de revenir bien sûr, et d'abord de se concentrer à être performant avec le club car on a un match dimanche. Et ensuite avec la sélection si je suis rappelé.

Didier Deschamps au micro de TF1

Oui, nous avons fait une meilleure seconde période, ce n'était pas difficile, tout du moins surtout vu les 30 premières minutes. On a pris un peu plus confiance, on a amené un peu plus le ballon vers l'avant, on marque quatre buts, c'est quand même quelque chose de positif. Même si on prend deux buts, mais les organismes sont affectés, eux peut-être encore plus que nous. Sur ces deux matches, cela n'a pas été simple, mais les résultats sont là. On a mis plus de manière aujourd'hui, sauf les 30 premières minutes où on a été dominé athlétiquement et pas assez juste sur le plan technique.

Heureusement que l'on ait en difficulté ce schéma est nouveau, il y a des automatismes, on les a pas tous, j'ai changé sept joueurs entre les deux matches. Mais je ne cherches pas d'excuse. On a besoin d'être en difficulté. Ce n'est pas en juin 2021 qu'il faudra l'être. Chacun peut analyser cela comme il veut. Ce système a des avantages et des inconvénients, mais il faudra répéter ce système pour avoir des automatismes.

Le score ne me rappelle rien ? Là si ! Guy Stéphan m'a dit ça à la mi-temps. Il y a deux ans c'était plus important mais on apprécie ce soir aussi.

Anthony Martial au micro de TF1

Ça faisait un bon bout de temps que j'étais pas venu en Bleu, ça me tenait à coeur de faire un bon match et j'ai réussi à marquer, à faire une passe décisive. Je suis très content. Au départ, le schéma était un peu compliqué car on n'avait pas la balle, dès qu'on l'a eu, on a réussi à combiner à mettre du danger. J'ai marqué des points, c'est toujours important.

Ferland Mendy à L'Equipe 21

Le début de match a été un peu compliqué, mais petit à petit, ça a mieux été. On a mieux joué en seconde période et j'ai pu profiter des espaces. Ce que change ce système ? Je viens de moins loin. Je fais des courses de moins loin. Sinon, il n'y a pas grand chose qui change. Le deuxième but encaissé ? Honnêtement oui, je dois faire mieux. Je dois plus fermer l'axe. J'ai réussi à rattraper le latéral droit, mais je n'ai pas osé mettre le pied ensuite, il a eu le contre favorable et il a marqué. Mais je dois faire mieux.

Moussa Sissoko à L'Equipe 21

Le secret de cette équipe de ? Je pense que l'état d'esprit, les efforts qu'on fait les uns pour les autres, on montre depuis un certain temps qu'on est un groupe et c'est pour ça qu'on enchaine les victoires. C'est très bien on sait que dans le jeu on doit s'améliorer, on doit faire beaucoup mieux avec les joueurs que l'on a. Après, nous sommes dans un nouveau système, il faut un peu de temps pour prendre ses repères. Mais on va continuer de travailler, et la meilleure façon de le faire, c'est déjà en gagnant, ça va donner beaucoup plus de confiance. C'était deux matches importants, deux matches difficiles, en et ce soir. On savait que les joeuurs était à cours de rythme, le principal était de prendre les six points et c'est chose faites. Maintenant on va retourner dans notre club, essayer de revenir le mois prochain et faire aussi bien. C'était un nouveau poste pour moi, les 30 premières minutes c'était assez difficile pour moi et pour toute l'équipe. On n'arrivait pas à trouver de passes entre nous. Ensuite, ça a été mieux, même si on peut beaucoup mieux faire. Pour une première je suis content. Je ne sais pas si je jouerai encore à ce poste, mais je ferai de mon mieux et je sais que je peux mieux faire.

La première de Camavinga ? Je suis très content pour lui d'abord pour sa première, il est très jeune, il a 17 ans. C'est très bien pour lui de le voir ici. Je pense qu'il le mérite amplement. Il est rentré libéré. Il a proposé des solutions, il a essayé d'éliminer, d'aller vers l'avant, c'est ce qui fait sa force à Rennes, c'est pour cela qu'il est venu aujourd'hui ici. C'est bien. C'est un joueur d'avenir. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir et pour l'équipe de France.

Clément Lenglet à L'Equipe 21

Comment j'explique que cela bascule souvent du bon côté pour nous ? Déjà on ne lâche pas, on a beaucoup de qualité technique, on a des joueurs devants capable de faire la différence individuellement mais aussi collectivement lorsqu'ils combinent. On a souffert. Beaucoup souffert durant les 30/35 premières minutes, on était mangé dans les duels, dans l'agressivité, et techniquement aussi. Même dans ces moments-là on a réussi à s'accrocher, à limiter la casse, à attendre notre moment, on savait qu'ils ne tiendraient pas 45 minutes à ce niveau là. Et quand ils ont baissé, on a réussi à piquer, c'est aussi la qualité de l'équipe de France d'être efficace dans les moments faibles de l'adversaire. Plus difficile de jouer dans une défense à trois ? Pas forcément, c'est plus une question d'adaptation avec les partenaires. On n'a pas l'habitude de jouer ensemble régulièrement, ni même d'appliquer ce système en club. On doit apprendre rapidement, et c'est aussi pour ça que ces matches là existent. On doit couvrir plus d'espaces, nos latéraux sont assez haut. C'est un danger, mais ça peut aussi être un atout quand on va presser ou qu'on attire l'adversaire sur la ligne de touche.