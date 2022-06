Ligue des nations : Croatie-France, Modric-Benzema, le duel dans le match

Le match entre la Croatie et la France pourrait voir les deux meilleurs joueurs du Real, Luka Modric et Karim Benzema, s’affronter comme adversaires.

Ils s’étaient quittés il y a une dizaine de jours après la finale de la Ligue des Champions qu’ils avaient conquise ensemble. La cinquième commune, après celles remportées en 2014, 2016, 2017 et 2018. Ils se retrouvent ce lundi à Split mais dans des camps opposés. Eux, c’est Luka Modric et Karim Benzema, les deux patrons du Real Madrid et qui sont aussi les fers de lance de leurs sélections respectives.

Le duel Croatie – France de ce lundi soir au Stadio Poljun sera en effet l’occasion de voir les deux Merengue s’affronter comme adversaires. Lors de cette 2e journée de Ligue des Nations, l’un comme l’autre auront comme mission de remettre leur équipe sur les bons rails après les défaites initiales subies dans cette épreuve. Les Vatreni ont été laminés par l’Autriche (0-3) vendredi soir, tandis que les Bleus ont chuté face au Danemark (1-2).

Leur troisième face à face

Ce n’est pas la première fois que Benzema et Modric se retrouvent sur une même pelouse et avec des maillots différents. En sélection, ils ont déjà pu croiser le fer à une reprise. Cela remonte à 2011 en amical. La partie s’était alors soldée sur un score nul et vierge (0-0). Malheureusement, l’ancien lyonnais n’a pas pu participer aux trois derniers France - Croatie, car écarté entre 2015 et 2021 par Didier Deschamps.

En club, et avant que Modric ne signe au Real Madrid, les deux hommes se sont croisés brièvement lors d’un Tottenham – Real Madrid en Ligue des Champions lors de la campagne 2010/2011. Ils ont passé à peine 7 minutes ensemble sur le rectangle vert. La partie s’est achevée sur une victoire des Merengue (1-0).

L'article continue ci-dessous

Deschamps a peut-être d'autres plans

Alors, un jamais deux sans trois pour le duel Modric – Benzema ? Ce n’est pas si sûr. Après avoir joué l’intégralité du match contre les Danois, l’attaquant français pourrait être laissé au repos par Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore préfère faire tourner en raison du rapprochement des matches. L’avant-centre des Bleus risque donc de laisser sa place et c’est Wissam Ben Yedder qui est pressenti pour débuter en pointe.

Si les choses tournant mal pour les Tricolores, il n’est pas impossible que Benzema fasse son entrée en jeu en seconde période. Après tout, il reste l’homme en forme de cette sélection. Vendredi, il a été l’un des rares à évoluer à son vrai niveau, avec en prime cette superbe réalisation qu’il a réussie à l’entame de la seconde période et qui a permis aux siens de mener. Un but à la suite d’un magnifique double contact dans la surface, suivie d’une feinte imparable.

Modric a pris le large au nombre de sélections

S’il joue, Benzema va pouvoir honorer sa 95e cape internationale. Le chiffre est élevé, mais pas autant que celui présenté par Modric avec sa patrie. Le Ballon d’Or 2018 va connaitre ce lundi sa 150e sélection. La première d’entre elles remontant à 2006. Il n’est plus qu’à 45 rencontres du record mondial, détenu par le Malaisien Son Chin Ahn depuis 1984.