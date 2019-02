Ligue des champions - William Prunier prévient le PSG : "Je les vois souffrir à Old Trafford"

Dans Le Parisien, l'ancien défenseur de Manchester United William Prunier met en alerte les joueurs du PSG qui joueront à Old Trafford mardi (21h).

Avant Manchester United-PSG, ce mardi (21h) en Ligue des champions, le quotidien Le Parisien a interrogé William Prunier, qui a porté les couleurs de Manchester United au milieu des années 90. Ce dernier prévient le PSG et assure que les Franciliens vont souffrir dans l'enceinte mancunienne.

"Ce sera très dur. Et je le pense depuis le tirage au sort. Pas depuis les difficultés du PSG. L’Angleterre, c’est un truc à part au niveau de la pression du public. Personne n’y est prêt avant de l’avoir vécu", déclare celui qui coache maintenant Canet-Roussillon.

Il conclut en rappellant que "le PSG a joué un seul match en Angleterre cette saison, à Liverpool. Et il l’a perdu (3-2)." Et de finir ainsi : "Franchement, je vois Paris souffrir énormément à Old Trafford." Samedi, le club de la capitale s'est imposé sans briller contre Bordeaux (1-0) et a perdu Edinson Cavani sur blessure.

Les prochains examens indiqueront si Cavani pourra participer ou non à la rencontre. Rappelons que le PSG doit déjà composer avec la blessure de Neymar.