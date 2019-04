Ligue des champions - Van der Vaart prédit une finale Ajax-Barcelone

L'ex international néerlandais estime que son ancien club a les moyens d'atteindre la finale de la Ligue des champions après avoir éliminé la Juve.

L'ancien milieu de terrain de l' , Rafael van der Vaart, a prédit que son ancienne équipe atteindrait la finale de la , où elle rencontrerait Barcelone selon lui. L'Ajax a réussi à se qualifier pour les demi-finales de manières spectaculaire en battant la 3-2 en cumulé, après la victoire acquise à Turin lors de ce match retour (2-1), défiant tous les pronostics.

Les Néerlandais n'ont pas eu un parcours facile pour autant. Lors de la phase de poules, ils ont dû affronter le (pour deux matches nuls), puis le triple tenant du titre madrilène en huitièmes et la Juventus de Ronaldo en quarts. Pourtant, après n'avoir concédé qu'une seule défaite sur ces six rencontres, l'Ajax n'est plus qu'à un pas de la finale, le 1er juin prochain au Wanda Metropolitano. Van der Vaart est persuadé que l'équipe va y parvenir, et qu'elle y retrouvera Barcelone, qui a dominé 4-0 en cumulé.

"L'Ajax a été bien meilleure que la Juventus en seconde période [à Turin]", a-t-il déclaré à la BBC. "On parle d'aller à la salle et d'être fort et rapide, mais ils peuvent jouer au ballon et, au final, le football intelligent l'emporte.

"Je n'ai jamais pensé qu'ils pourraient aller aussi loin mais c'est tellement bien de voir tout le monde effrayé de jouer contre l'Ajax. Johan Cruyff est notre fierté et le meilleur joueur que nous ayons jamais eu et je suis très heureux que deux de ses équipes soient en demi-finales [Cruyff a joué à Barcelone puis a entraîné l'équipe entre 1988 et 1996]. Je suis sûr à 100% qu'elles vont s'affronter en finale."

Van der Vaart s'est également dit impressionné par la future recrue du Barça, le milieu de terrain Frenkie de Jong, chaînon majeur de cette équipe attractive au pressing démentiel. "Frenkie de Jong a été l'un de mes joueurs préférés ce soir même s'il n'a pas joué l'un de ses meilleurs matches. Ils jouent en équipe et quand vous jouez en et que votre gardien ne fait pas un arrêt, c'est fantastique."

Le prochain adversaire de l'Ajax sera soit soit , qui s'affrontent ce mercredi soir. Les Spurs l'ont emporté 1-0 lors du match aller à Londres. Pour Barcelone, il s'agira de Porto ou , les Reds comptant deux buts d'avance avant de se déplacer au .