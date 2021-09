Ligue des champions : un ordinateur prédit un parcours décevant pour le PSG

3%. C'est la probabilité de voir le PSG remporter la Ligue des champions au printemps prochain, selon la simulation de FiveThirtyEight.

C'est parti ! Ce mardi marque le grand retour de la Ligue des champions, plus de trois mois après la finale remportée par Chelsea face à Manchester City. Pour ce qui est du PSG, il faudra attendre mercredi soir et un déplacement à Bruges pour voir les hommes de Mauricio Pochettino entrer en lice.

Une rencontre très attendue, y compris parce qu'elle devrait marquer les débuts du trio formé par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, qui devraient être alignés ensemble en Belgique. Une première qui sera scrutée partout dans le monde et qui suscite d'importantes attentes, beaucoup d'observateurs voyant les Parisiens comme des favoris de la compétition après l'arrovée de la Pulga.

Ce ne sont pourtant pas les prédictions de tout le monde. Selon la simulation informatique de FiveThirtyEight (média américain spécialisé dans l'analyse de données), le club de la capitale française ne s'apprêterait en effet pas à réaliser une grande saison européenne.

Placé dans le groupe A avec Manchester City, le RB Leipzig et le Club Bruges, le PSG ne se qualifierait pour les huitièmes de finale que dans 57% des cas selon l'étude. Bien loin des 88% des Skyblues, ou encore des 91% de Chelsea, équipe qui aurait le moins de chances de prendre la porte dès la fin de l'automne.

Pire, seuls 31% des scénarios envoient Paris en quarts de finale, contre 68% pour Manchester City, valeur la plus élevée à ce stade. Un chiffre qui ne fait ensuite que dégringoler pour Paris avec 16% de probabilité de se qualifier dans le dernier carré, 7% pour un finale et 3% donc pour soulever enfin la première Coupe aux grandes oreilles de son histoire.

On est là encore très loin des 21% accordés à l'équipe de Pep Guardiola, large favorite selon l'ordinateur, et qui devance un Bayern Munich crédité de 14% de chances de succès final. Paris n'arrive ainsi quà la dixième place dans ce classement des équipes ayant le plus de chances de remporter la Ligue des champions, à égalité avec l'Atletico de Madrid, l'Inter ou encore... son compagnon de poules : le RB Leipzig.

Pour ce qui est de Lille, deuxième club français engagé dans la compétition, les prédictions ne sont guère plus reluisantes avec 26% de probabilité de qualification en huitièmes de finale, 6% pour un quart, 2% pour une demi-finale et un total qui descend sous les 1% pour la finale.