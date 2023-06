Ligue des Champions : Un nouveau scandale d'ampleur pour Manchester City?

À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions, un nouveau scandale d'ampleur pourrait fondre sur Manchester City. Explications.

Depuis son rachat en 2008 par les Émirats Arabes Unis, Manchester City est un habitué des chroniques économiques et sa situation financière fait régulièrement parler. La prise en mains d'un club par un état attire forcément l'attention et les inquiétudes. En 2020, le club avait d'ailleurs été exclu des compétitions européennes pour avoir détourné les règles du fair-play financier avant que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ne fasse annuler la décision. Cette fois, c'est un nouveau scandale qui secoue les Cityzen.

Manchester City et les scandales, une longue histoire

Les démêlés de Manchester City avec la justice ne datent pas d'hier et commencent à se multiplier. En 2020, le journal allemand Der Spiegel était à l'origine des révélations qui avaient menées à l'exclusion du club des compétitions européennes. Et si le TAS avait finalement annulé la sanction, des pratiques commerciales douteuses avaient bel et bien été démontrées.

Deux ans plus tard, le même hebdomadaire dévoilait une enquête très poussée sur le financement des clubs anglais gérés par des États ou propriétaires étrangers. Dans cette investigation, il avait été révélé que Manchester City avait été financé en partie par une agence gouvernementale d'Abu Dhabi.

Cette année, c'est un nouveau scandale qui pourrait s'abattre sur les Skyblues. Pour une fois, ce n'est pas Der Spiegel qui en est à l'origine mais bien la justice suisse qui a investigué sur plusieurs éléments du dossier. Ce 19 juin, le Ministère public de la Confédération ouvrira une longue session contre « deux gérants de PETROSAUDI » soupçonnés d'avoir détourné « au moins 1,8 milliards de dollars versés par le fonds souverain malaisien 1MDB [...] puis d'avoir blanchi ces montants. »

Et Manchester City dans l'histoire?

Rien à voir avec Manchester City jusqu'ici. Sauf que le club anglais se retrouve plusieurs fois cités en lien avec ce fameux fonds souverain malaisien via Aabar Investment, le sponsoring émirati du club. L'ambassadeur des Émirats à Washington, Youssef Al Otaiba, et le Sheikh Mansour, propriétaire des Cityzen et frère du président des Émirats, semblent se trouver parmi les maillons importants de ce système.

Or, Aabar Investment étant cité comme un élément important de ces détournements, c'est tout le financement du club qui pourrait être lié à ce scandale. Supervisé par le Sheikh Mansour en personne, également considéré comme figure centrale du montage financier, sa « propreté » pourrait être remise en question et les enquêteurs devront déterminer si Manchester City a été, ou non, financé par du blanchiment d'argent. Une accusation bien plus grave que ce qui avait permis au club d'éviter l'expulsion des compétitions européennes.