Ligue des champions - Un nouveau record en vue pour Messi ?

En cas de triplé mercredi soir à Prague, le numéro 10 du Barça peut décrocher un record inédit dans sa carrière sur le plan européen.

Lionel Messi chasse les records depuis de nombreuses années et à 32 ans, il est toujours prêt à affoler les statistiques et rentrer un peu plus dans la légende avec le .

Opposé au Slavia Prague mercredi soir, l'international argentin a l'occasion de réaliser une performance inédite dans l'histoire de la : inscrire deux triplés consécutifs à l'extérieur dans le même pays.

Plzen, 2011, un premier coup du chapeau

Huit ans plus tôt, le Barça avait décroché un large succès sur la pelouse du Viktoria Plzen (4-0) en phase de groupe de la C1. Le quintuple Ballon d'Or était parvenu ce soir-là à s'offrir un coup du chapeau.

Lionel Messi retrouve ainsi la avec l'ambition de poursuivre la bonne dynamique actuelle de son club mais aussi de faire tomber un nouveau record. Une habitude pour lui depuis de nombreuses années.