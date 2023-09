Ligue des champions : Très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid

Ce mercredi, le Real Madrid entame sa campagne en Ligue des champions contre les Allemands de l’Union Berlin.

Mais avant ce choc de la première journée de Ligue des champions, les demi-finalistes de la dernière édition encaissent une très mauvaise nouvelle. Un cadre de l’effectif de Carlo Ancelotti manquera le rendez-vous.

Le Real sans son capitaine contre Union Berlin

Logé dans la poule C, le Real Madrid fait son entrée en lice en Ligue des champions, ce mercredi 20 septembre 2023. En effet, le club accorde son hospitalité à son homologue allemand de l’Union Berlin à Santiago Bernabéu dès qu’il sonne 18h45. Mais les vainqueurs de la compétition à quatorze reprises ne peuvent pas compter sur leur capitaine principal.

Avant le match, Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse, ce mardi 19 septembre 2023, avec le milieu de terrain français, Camavinga. A l’occasion, le technicien italien donne la mauvaise nouvelle aux supporters de Los Blancos, qui attendaient un groupe madrilène au complet. Interrogé sur la présence de Dani Carvajal, Ancelotti n’a pas trop réfléchi avant de répondre.

L'article continue ci-dessous

En plus de Vinicius Junior, qui ne sera pas de la partie, Carlo Ancelotti sera également orphelin du défenseur latéral droit espagnol, qui souffre d’une blessure musculaire à la jambe droite. Même s’il rassure les fans du Real, l’Italien indique que Carvajal sera laissé au repos pour le match du mercredi. "Surcharge, demain (mercredi, ndlr) il se reposera et ils feront des tests. Il se sent bien, donc nous pensons que ce n'est pas quelque chose de grave", a déclaré Ancelotti en conférence de presse, rapporté par AS.

Ancelotti répond à Xavi

Profitant de l’aubaine, l’entraîneur du Real Madrid a répondu à plusieurs questions à lui posées par les hommes des médias. En effet, le technicien italien cité pour prendre les commandes de la Seleçao l’été prochain, a envoyé une pique à son rival du FC Barcelone. Ce dernier a déclaré lundi que l’objectif des Culés en Ligue des champions est de passer au second tour.

En effet, pour l’ancien coach du Paris Saint-Germain, le Real Madrid vise plus que le deuxième tour. L’objectif étant le sacre comme d’habitude. "(Rires) Passer par les groupes, les huitièmes de finale, les quarts de finale... rien, le nôtre c'est de rivaliser jusqu'au bout. Je pense qu'on peut dire qu'il faut être en finale, sans trop ressentir de pression", a ajouté Carlo Ancelotti.

A propos de Manchester City, qui l’a éliminé en demi-finales la saison dernière pour s’adjuger le trophée plus tard, le technicien italien voit le groupe de Pep Guardiola comme un favori incontesté pour le titre. "Il (Manchester City, ndlr) est favori, car il a un effectif qui lui a permis de gagner l'année dernière et qui n'a pratiquement pas changé. Mais la Ligue des Champions, en phase finale, a toujours des surprises", a-t-il poursuivi.