Ligue des Champions - Tous les résultats de la soirée : le Barça se fait peur, Liverpool assure, l'Inter aussi...

Le Barça s’est fait peur à Prague, Liverpool a fait le boulot à Genk, l’Inter remporte le choc contre Dortmund… Voici tous les résultats de la soirée.

Le groupe F, celui "de la mort" comme on aime si souvent à le répéter, sera serré jusqu’au bout. Le a toutefois pris une grosse option sur la 1ère place ce mercredi en s’imposant sur la pelouse du Slavia Prague (2-1). Et que ce fut dur pour les Blaugrana ! Messi a pourtant ouvert le score dès la 3e minute de jeu, sur un caviar d’Arthur. Mais ensuite, les hommes d’Ernesto Valverde n’ont pas réussi à enchaîner.

Au contraire, puisque ce sont même les Tchèques qui ont mis la pression sur les cages barcelonaises en première période. Et il aura fallu plusieurs parades de Ter Stegen pour que le score reste inchangé à la pause. Mais au retour des vestiaires, Boril a immédiatement égalisé ! Heureusement pour le Barça, Olayinka a marqué contre son camp dans la foulée. Trois points pour les Blaugrana, donc, et autant de longueurs d’avance sur l’ et Dortmund.

L'Inter remporte le choc de la soirée

Allemands et Italiens s’affrontaient également dans la soirée. Le "choc" de la soirée, à n’en pas douter. Une affiche qui a tourné à l’avantage des Nerazzurri (2-0) grâce à un but rapide de Martinez, et un très tardif de Candreva. De quoi permettre aux hommes d’Antonio Conte de revenir à hauteur des pensionnaires de , avec 4 points au compteur.

Le classement final du groupe E commence quant à lui à se dessiner. , qui a eu toutes les peines du monde pour s’imposer à (3-2), se trouve en tête avec 7 points, avec une longueur d’avance sur , facile vainqueur sur la pelouse de Genk (4-1) grâce à un doublé d’Oxlade-Chamberlain et des buts de Mané et Salah. Les Reds et les Partenopei se joueront la première place, tandis que Salzbourg et Genk tenteront d’obtenir leur ticket pour l’Europa League.

Tous les résultats de la soirée

Groupe E : Salzbourg 2-3 Naples, Genk 1-4 Liverpool

Groupe F : Inter 2-0 Dortmund, Prague 1-2 Barcelone

Groupe G : Leipzig 2-1 Zénith, 2-1

Groupe H : 0-1 , 1-1 Valence