Ligue des Champions - Tottenham : Le Real Madrid "surpris" par la déclaration de Mauricio Pochettino

Le Real Madrid vient de démentir avoir refusé de loger l'effectif de Tottenham au sein de son centre d'entraînement, en marge de la finale de C1.

Dans une interview réalisée pour la radio espagnole COPE, le manager des Hotspurs, Mauricio Pochettino, avait livré une déclaration étonnante en marge de la finale de la Ligue des Champions qui se déroule à Madrid, le 1er juin prochain.

"On a demandé à dormir au centre de formation, mais Florentino n’a pas voulu. Ça voulait peut-être dire : "Si tu viens Madrid, tu peux y dormir" avait expliqué le coach argentin dans l'émission "El Partidazo".

​Une déclaration qui n'a pas du tout plu à Florentino Perez et aux dirigeants du Real Madrid, qui a publié un communiqué ce vendredi pour réagir. "Le Real Madrid C.F. veut clairement exprimer que cette affirmation est totalement fausse. Notre club a toujours montré son absolue disponibilité pour répondre à toutes les demandes formulées par l'UEFA, la Fédération Espagnole de Football, le Club Atlético de Madrid, le FC et Tottenham Hotspur." a expliqué le club madrilène.

Le Real a tenu à clarifier que les deux finalistes auront bien accès aux installations du club de la capitale (terrains d'entraînement et vestiaires), les 30 et 31 mai pour les Spurs et le samedi 1er juin pour les Reds, mais aucune des deux équipes n'auraient demandé à séjourner dans les installations de la Casa Blanca.