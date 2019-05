Ligue des champions - Tottenham : Harry Kane sera-t-il apte pour la finale ?

Blessé aux ligaments de la cheville, Harry Kane espère être de retour pour disputer la finale de la Ligue des champions, le 1er juin à Madrid.

"Nous verrons. Jusque-là tout va bien, donc si cela continue comme cela devrait, je pourrais espérer y être. Il reste encore quelques semaines." Harry Kane s'est montré relativement optimiste au micro de BT Sport à l'issue de la demi-finale retour de sur le terrain de l' qui a vu son équipe se qualifier pour la première finale de Ligue des champions de son histoire (3-2). Un match dans lequel il a vu son compère Lucas Moura briller en inscrivant un incroyable triplé en deuxième mi-temps.

L'espoir demeure donc de voir la star des Spurs rétablie pour ce grand rendez-vous continental. Harry Kane s'est blessé début avril lors du quart de finale aller de C1 contre (1-0). Touché aux ligaments de la cheville, il était alors sorti avec des béquilles et les chances de le voir rejouer cette saison parraissaient plutôt minces. En le voyant sprinter sur la pelouse au coup de sifflet final ce mercredi pour fêter la qualification avec ses coéquipiers, on se dit que sa cheville va mieux.

"Si vous me demandez aujourd'hui, mon instinct me dit peut-être qu'il peut être disponible. Parce que je connais Harry Kane, il est déterminé à travailler, à rester concentré et à récupérer le plus rapidement possible. Mais je ne suis pas médecin. Ceci est seulement mon instinct. Je pense qu’il va bien, mais je ne peux pas deviner aujourd’hui", déclarait en conférence de presse Mauricio Pochettino avant le match aller contre les Néerlandais.

Le retour du capitaine des Three Lions sera un atout non négligeable pour dans l'espoir de renverser pour la première fois cette saison et soulever leur première Coupe aux Grandes Oreilles. Blessé à plusieurs reprises cette saison, Harry Kane a tout de même inscrit 24 buts toutes compétitions confondues, dont cinq sur la scène européenne ; ce qui en fait le meilleur buteur de son équipe.