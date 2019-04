Ligue des champions - Suarez défendra "les couleurs de Barcelone avec toute la fierté du monde" contre Liverpool

L'attaquant du Barça estime qu'il ne fera pas de cadeaux à Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions.

L'attaquant barcelonais Luis Suarez a promis de célébrer s'il marque contre en demi-finale de la cette année.



Les deux équipes se rencontreront après avoir éliminé et Porto respectivement en quarts de finale.



Les Reds cherchent à aller encore plus loin après avoir été finalistes face au en 2018, tandis que le Barça est à la cherche une première finale depuis 2015.



Et, s'il trouve le chemin des filets contre l'équipe de Jurgen Klopp, Suarez a promis qu'il allait célébrer.

"Dans la phase de préparation du match, il est agréable de dire à quel point je suis extrêmement reconnaissant à Liverpool pour tout ce qu'ils m'ont offert", a-t-il déclaré dans une interview accordée au Daily Mail.



"Mais, vous me connaissez, une fois sur le terrain, il n'y aura plus d'amitiés, pas de compagnons, pas de pensées pour tous les beaux moments.



"Je défendrai les couleurs de Barcelone avec toute la fierté du monde."



Liverpool vise toujours plusieurs trophées cette saison, impliqué dans une course passionnante au titre de qui devrait se jouer contre .



Suarez a failli remporter la compétition à Anfield lors de la campagne 2013-14, mais City avait fait mieux que les Reds.







Réfléchissant sur les regrets de Liverpool cette année-là, l'attaquant des Blaugrana a déclaré qu'il était convaincu que l'équipe actuelle avait plus de chances de remporter le titre en Premier League cette fois-ci.



"Je pense que chez nous c'était différent parce qu'il y avait une impression de maintenant ou jamais", a ajouté Suarez.



"Pour l'équipe actuelle, c'est leur deuxième saison en compétition et l'année dernière, ils ont disputé la finale de la Ligue des champions. Ils ont plus d'expérience. Ils savent comment aborder les matches.



"Maintenant, ils ont l'expérience de l'année dernière. Cela vous rend plus fort et leur donnera la juste mesure de prudence et de compréhension."