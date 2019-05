Ligue des champions - Souness : "Je m'attends à ce que Liverpool roule sur les Spurs"

L'ancien capitaine des Reds ne croit pas que Tottenham pourra prendre le meilleur sur Liverpool en finale de Ligue des champions à Madrid.

Graeme Souness a exhorté à "rouler" sur lors de la finale de la ce samedi à Madrid (21h). Il a toutefois suggéré que les Spurs de Mauricio Pochettino avaient quelques raisons de croire que le destin était de leur côté.

Les Londoniens se sont qualifiés pour cette finale après un but dans les derniers instants sur la pelouse de l' en demi-finale retour, le tout après être passés tout proche de l'élimination dans le temps aditionnel à l'Etihad Stadium de en quarts de finale. Enfin, ils n'avaient dû leur deuxième place de poule - devant l' - qu'à une égalisation de dernière minute contre Barcelone.

Interrogé par Goal, l'ancien capitaine de Liverpool Graeme Souness s'est montré confiant dans les chances des Reds de remporter leur sixième sacre européen, tout en se méfiant des outisders qui "profitent de leur chance" tout au long de la compétition pour soulever le plus prestigieux trophée.

"Je m'attends à ce que Liverpool arrive et roule sur Tottenham ce week-end, mais une partie de moi se demande s'il n'y aura pas un revirement dans cette histoire, a-t-il déclaré. Si on avait dit au début qu'il y aurait une équipe anglaise en finale qui a perdu 19 matches toutes compétitions confondues, personne ne l'aurait cru. Tottenham l'a fait et ils sont très chanceux d'être là et la logique voudrait que cette chance prenne fin samedi. Mais parler de logique en football est rarement productif.

"Donc, malgré le fait que je dise que Liverpool est le grand favori de cette finale, cela ne veut pas dire que Tottenham ne peut pas gagner samedi et je pense à un facteur en disant cela. Si j'étais dans le vestiaire de Liverpool, je me dirais : est-ce que leur nom est sur le trophée ?Ils ont perdu tous ces matches et malgré cela ils se sont qualifiés contre Manchester City et l'Ajax, cela montre qu'ils ont une bonne résilience.

"Quand une équipe a de meilleurs joueurs que l'autre, elle va gagner neuf fois sur dix, mais nous avons vu ce qui peut se passer en finales par le passé quand la grosse équipe ne fait pas ce qu'il faut. La clé pour gagner un grand match comme celui-là et d'être sûr de ne pas être pris dans l'instant présent. Il faut bien commencer et ne pas laisser l'initiative à l'adversaire.

L'article continue ci-dessous

"Quand j'ai rejoint Liverpool, c'était une équipe de serial winners. Je n'étais au club que depuis quelques fois et je jouais déjà une finale européenne à Wembley. Nous n'étions pas assis dans le vestiaire à nous sentir inquiets."

"Il n'y a jamais eu de doute sur le fait que nous allions gagner, aucune nervosité. Liverpool n'a pas cette expérience de gagner des trophées et les Spurs non plus. Faites en sorte de bien commencer, concentrez-vous sur votre propre match, faites votre boulot d'abord.

"Quand vous mettez les deux équipes côte à côte, peu de joueurs de Tottenham pourraient jouer pour Liverpool. Harry Kane en serait et possiblement Christian Eriksen, mais pas plus. C'est pour cela que je vois Liverpool gagner la Ligue des champions."