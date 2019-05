Ligue des champions - Robertson : "Nous pouvons utiliser l'expérience de Kiev"

Le latéral gauche de Liverpool espère que la finale perdue la saison passée servira aux Reds ce samedi contre Tottenham (21h).

s'apprête à disputer sa troisième finale européenne en quatre ans ce samedi contre (21h). Son latéral gauche Andy Robertson espère que ses coéquipiers sauront s'appuyer sur ces expériences pour remporter un premier trophée depuis l'arrivée de Jürgen Klopp en .

Le rapport de force

Andrew Robertson : "Je ne pense pas qu'il y ait de favori. Les matches que nous avons joué contre eux en sont les plus difficiles que nous ayons joués. Ils peuvent nous poser des problèmes, mais nous aussi - comme à n'importe quelle équipe. Cela dépendra de qui sera le mieux dans le match le jour J."

La pression

"Nous ressentons de la pression chaque jour en jouant pour ce club. Nous savons le nombre de supporters à travers le monde, les fans dans le stade ne sont qu'une fraction. Nous apprécions le soutien que nous avons et cela va continuer demain, j'en suis sûr."

La finale perdue à Kiev la saison passée

"Nous avons peu recruté l'été dernier et peu de joueurs sont partis. Beaucoup d'entre nous avons joué à Kiev la saison dernière et nous pouvons utiliser cette expérience pour gérer la pression. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur Kiev et Bâle (finale d'Europa League 2016 perdue contre Séville, ndlr) parce que sinon, nous échouerions à chaque fois."

Jurgen Klopp

"Depuis que l'entraîneur est venu ici il a changé le club. Nous voulons le remercier avec un trophée. Il s'agit d'essayer de franchir ce dernier cap. Il ne s'agit pas seulement de gagner [pour Klopp], mais aussi de l'équipe qui est derrière, l'équipe à Melwood (le centre d'entraînement des Reds, ndlr) et de tous les fans."

Mauricio Pochettino

"La façon dont Pochettino manage son équipe, on dirait qu'ils progressent beaucoup à chaque recrue. Lucas Moura a été le héros contre l' . C'est un joueur fantastique avec de grandes qualités."

Sa relation avec Trent Alexander-Arnold

"Nous apprécions de nous voir chacun réussir de bonnes choses. J'aime le voir délivrer une passe décisive ou marquer un but autant que moi-même. Si l'un d'entre nous voit quelque chose dans le match dont l'autre pourrait tirer profiter, on essaie de se parler. On essaie de se faire progreser l'un l'autre."