Ligue des champions : Quel tirage pour le PSG ?

Présent dans le chapeau 2, le club de la capitale va éviter de nombreux cadors européens mais pourrait se retrouver dans un groupe relevé.

Ce jeudi, le Paris Saint-Germain va être fixé sur le sort qui lui sera réservé pour la première partie de sa campagne européenne : la phase de poules de la Ligue des champions. Pour la première fois depuis la saison 2017-2018, le PSG ne sera pas dans le chapeau 1 et pour cause, le club de la capitale n'a pas remporté le titre de champion de France. Le Paris Saint-Germain de Lionel Messi sera donc dans le second chapeau mais évitera un tas de cadors européens, y compris présent dans ce chapeau.

Tirage au sort de la Ligue des champions 2021-22 : qui le PSG évite-t-il ?

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2021/22 aura lieu le jeudi 26 août à Istanbul et commencera à tracer le chemin vers le titre pour tous les participants. Et même si le hasard joue un rôle, certaines choses sont déjà sûres : le PSG n'affrontera ni le LOSC ni l'AS Monaco (si le club de la Principauté élimine le Shakhtar ce mercredi soir) car ce sont des clubs de la même fédération (Ligue 1). Ils ne rencontreront pas non plus les autres clubs qui sont dans le pot 2 à savoir la Juventus, Manchester United, le FC Séville, Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund.

Le pire tirage : Chelsea, Leipzig, AC Milan

Parmi le premier chapeau, quatre équipes sont à éviter pour le PSG. Chelsea, champion d'Europe en titre, qui s'est encore plus renforcé avec l'arrivée de Romelu Lukaku. Manchester City, bourreau du PSG en demi-finale de la C1 la saison dernière. Le Bayern Munich, que le PSG a éliminé en quarts de finale l'an dernier. Et enfin, l'Atlético Madrid, même si les Colchoneros ne sont pas au-dessus du PSG sur le papier, loin de là, cela reste une équipe piège à jouer. Les trois premiers cités sont en mesure de regarder le PSG droit dans les yeux et de le priver de la première place du groupe.

Dans le chapeau 3, le RB Leipzig, demi-finaliste il y a deux ans, et l'Atalanta se dégagent par rapport aux autres équipes. Porto, l'Ajax et Benfica sont des équipes expérimentées, mais bien évidemment, aucun ne doit faire peur au club de la capitale, prétendant à la victoire finale. Enfin, dans le chapeau 4, l'AC Milan, ancien cador sur la scène européenne et qui dispose de joueurs d'expérience dans ses rangs comme Zlatan Ibrahimovic. Un groupe composé de Chelsea (ou Manchester City), Leipzig et l'AC Milan serait sans doute ce qui peut être le plus relevé pour le PSG.

Le meilleur tirage : Sporting, Zenit, Sheriff Tiraspol

Dans le chapeau 1, puisque le PSG ne peut pas hériter de Lille, les trois équipes restantes sont largement à la portée du club de la capitale. Bien évidemment, le Sporting, champion du Portugal l'an dernier, est le nom le moins ronflant. Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa, est certes une équipe à respecter, mais bien moins effrayante que le Bayern, Chelsea ou Manchester City. Enfin, si l'Inter est champion d'Italie en titre, il s'est largement affaibli cet été avec les pertes d'Hakimi et de Lukaku. L'an dernier avec ces deux éléments clé, le club italien n'avait pas réussi à sortir des phases de poules.

Dans le chapeau 3, le Zenit et les deux équipes qui vont s'ajouter à la liste des clubs dans ce pot (le Besiktas et le Dynamo Kiev par exemple) font office de bons tirages pour le vice-champion de France en titre. Enfin, dans le dernier chapeau, s'il est préférable d'éviter l'AC Milan, toutes les équipes craignent davantage le PSG que l'inverse. Le Sheriff Tiraspol en passe de faire sa première apparition à ce stade de la compétition est l'équipe que tout le monde voudra tirer. Pour une phase de poules tranquille (du moins sur le papier), le PSG aimerait probablement hériter d'un groupe composé du Sporting, du Zenit (ou du Dynamo Kiev si le club ukrainien est dans le chapeau 3) et du Sheriff Tiraspol.

Les différents chapeaux

Chapeau 1: Chelsea, Manchester City, Sporting Portugal, Villarreal, Atlético Madrid, Inter Milan, Bayern Munich et Lille.

Chelsea, Manchester City, Sporting Portugal, Villarreal, Atlético Madrid, Inter Milan, Bayern Munich et Lille. Chapeau 2: PSG, Juventus, Manchester United, FC Séville, Liverpool, Real Madrid, Barcelona et le Borussia Dortmund.

Juventus, Manchester United, FC Séville, Liverpool, Real Madrid, Barcelona et le Borussia Dortmund. Chpeau 3: Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica et deux équipes issues des barrages.

Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit, Benfica et deux équipes issues des barrages. Chpaeau 4: AC Milan, Wolfsbourg, Club Brugges, Malmo, Young Boys et trois équipes issues des barrages.

AC Milan, Wolfsbourg, Club Brugges, Malmo, Young Boys et trois équipes issues des barrages. Besiktas et le Dynamo Kiev attendent de savoir dans quel chapeau ils seront.

6 équipes cherchent encore à atteindre la phase de poules