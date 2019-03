Ligue des Champions - Quand les joueurs de l’OM chambrent le PSG après son élimination

Certains joueurs de l’OM n’ont pas hésité à glisser un petit tacle au PSG après son élimination en Ligue des champions face à Manchester United.

Décidément… Humilié sur la pelouse du Camp Nou deux ans auparavant (1-6, 4-0 à l’aller), le Paris Saint-Germain a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque contre Manchester United (1-3, 2-0 à l’aller) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce mercredi au Parc des Princes. Ridicules face à des Mancuniens loin d’être impressionnants, les hommes de Thomas Tuchel ont logiquement subi les moqueries de l’ensemble de la planète football.

L’ex-joueur de l’Olympique de Marseille, Patrice Evra, a notamment fait le show dans les tribunes de l’enceinte parisienne, et ses anciens coéquipiers ont préféré les réseaux sociaux pour se payer la tête du PSG.

"À jamais les premiers", a rappelé le capitaine olympien, Dimitri Payet, sur Instagram, en référence à la seule et unique C1 remportée par un club français, en 1993. L’ancien joueur de Saint-Etienne a accompagné sa légende avec la photo du gorille marseillais, et plusieurs followers n’ont pas hésité à lui rappeler son palmarès vierge. Plus modéré, Bouna Sarr a simplement partagé la publication du compte de Manchester United sur sa page, avec tout de même un petit coeur et des applaudissements.

Les autres joueurs de l’OM sont restés silencieux sur les réseaux sociaux, Hiroki Sakai et d'autres se contentant juste de liker la publication de Payet. L’équipementier Puma a également tenu à féliciter son ambassadeur, Romelu Lukaku, auteur d’un doublé hier, avec la légende "From Paris, with love"… Évidemment, la réaction des Marseillais demeure on ne peut plus mesurée par rapport à l’avalanche de moqueries subie par les Parisiens sur les réseaux sociaux.