Ligue des champions - Quand Cristiano Ronaldo affirmait à Patrice Evra que la Juve allait se qualifier contre l'Atlético

Patrice Evra a révélé un échange de messages avec Cristiano Ronaldo dans lequel le Portugais se montre confiant avant le retour contre l'Atlético.

C'est un incroyable échange de messages avec Cristiano Ronaldo via Whatsapp qu'a révélé Patrice Evra sur son compte Instagram. Cinq jours avant le match retour de huitième de finale de entre la et l'Atlético, Evra envoie un message d'encouragement au Bianconeri, qu'il espère voir se qualifier pour le tour suivant.

Le quintuple Ballon d'Or, extrêmement confiant, annonce alors à son ancien coéquipier à que la Juventus va se qualifier. "Nous allons passer mon ami. A domicile, nous allons les giffler", écrit Ronaldo.

Résultat quelques jours plus tard, l'ancien Merengue porte son équipe en inscrivant un triplé et la Juventus rallie les quarts de finale de la compétition au détriment des hommes de Diego Simeone. Une attitude qui en dit long sur la force de l'international portugais et la confiance qu'il a en sa nouvelle équipe.

"Cela vous montre simplement la confiance, la rage, la détermination du meilleur joueur du monde", écrit quant à lui Patrice Evra dans son post. "A chaque grosse occasion avec une grosse pression, mon 'frère' prouve toujours qu'il est l'homme de la situation ! Donc s'il vous plaît ne soyez pas jaloux, je veux juste partager et si vous n'êtes pas d'accord, je ne peux rien pour vous."

Les deux joueurs ont remporté une fois la Ligue des champions côte à côté, c'était sous les couleurs des Red Devils en 2008, après avoir successivement éliminé , l'AS Rome, Barcelone et battu en finale (1-1, 6-5 aux tab). Ronaldo avait terminé meilleur buteur de la compétition cette saison-là avec 8 réalisations, dont celle de son équipe lors de la finale.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Turin a pour but de faire passer un cap à l'équipe, finaliste malheureuse en 2015 et en 2017 face au du même Ronaldo. C'est pour l'instant plutôt bien parti, et les Bianconeri attendront de savoir quel sera leur prochain adversaire lors du tirage au sort des quarts de finale de la compétition, qui sera effectué ce vendredi à 12h au sièfe de l'UEFA, à Nyon. En attendant, la Vieille Dame caracole en tête de Série A avec 18 points d'avance sur , et se dirige tout droit vers son huitième titre consécutif.