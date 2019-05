Ligue des champions - Quand Adrien Rabiot estimait que Tottenham n'était pas assez bon pour lui

Pisté par les Spurs cet hiver, le milieu de terrain parisien avait snobé le club londonien estimant qu'il n'était pas assez "huppé" pour lui.

Cela remonte à l'hiver dernier. Alors mis au placard au après l'échec des négociations pour la prolongation de son contrat, Adrien Rabiot reçoit quelques sollicitations en Europe. Si le Barça fait partie des candidats intéressés, avant de foncer sur Frenkie de Jong ( Amsterdam), se montre aussi à l'affût sur ce dossier.

Selon ESPN, les dirigeants des Spurs étaient bien tentés par la venue de l'international français. Cependant, l'intérêt n'est pas allé plus loin, en raison du statut du club londonien jugé pas assez "huppé" selon le joueur et son entourage. Le club anglais était même prêt à verser les 10 millions d'euros réclamés par le club de la capitale pour les six derniers mois du contrat du joueur âgé de 24 ans.

Depuis, Adrien Rabiot n'a pas disputé une seule minute en 2019 avec le PSG tandis que Tottenham a rejoint en finale après un scénario renversant contre l'Ajax, grâce à un triplé de Lucas Moura, en demi-finale retour mercredi soir. Les Spurs peuvent remporter la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de leur histoire le 1er juin prochain.

Au 1er juillet prochain, le milieu de terrain sera libre de s'engager où il le souhaite. Ces derniers jours, la a été annoncée comme un point de chute potentiel. En attendant, pas sûr que Tottenham relance le joueur et son clan pour une éventuelle arrivée cet été.